Am vergangenen Dienstag kam es in mehreren Städten Haitis zu bemerkenswerten Protesten. Zu Tausenden waren die Haitianer auf die Straßen gegangen, manche hielten dabei Plakate mit dem Konterfei von Nayib Bukele in den Händen, andere riefen einfach nur seinen Namen. Das war erst einmal deshalb erstaunlich, weil Bukele der Präsident von El Salvador ist und nicht von Haiti. Der bislang letzte Präsident des Inselstaats ist vor fünf Jahren erschossen worden.
LateinamerikaEl Salvador schickt Truppen nach Haiti – und die Haitianer freuen sich
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El Salvadors Hardliner-Präsident Nayib Bukele lässt seine Soldaten jetzt Jagd auf Banden in Haiti machen. „Ich liebe euch alle“, ruft er den Menschen zu – und dürfte dabei ganz eigene Interessen verfolgen.
Von Jan Heidtmann, Rio de Janeiro
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