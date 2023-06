Haiti:Mit Macheten gegen Gangster

Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Alles begann am 24. April. In Canapé Vert, einem Viertel im Süden der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince, hatte die Polizei 14 mutmaßliche Mitglieder der sogenannten Ti-Makak-Gang verhaftet. Seit Jahren schon terrorisieren Banden wie sie die Bevölkerung in dem bitterarmen Karibikstaat: Sie erpressen Schutz- oder Lösegeld, sie rauben, foltern und morden. Lange waren Gewalt und Kriminalität vor allem auf die Armenviertel und Slums in Port-au-Prince beschränkt, in den letzten Jahren aber hat sie fast die komplette Hauptstadt erfasst, dazu auch Regionen im Rest des Landes.