"Mögliche Gefährdungslage" - Polizeieinsatz an Synagoge in Hagen

Wegen einer "möglichen Gefährdungslage" sind an einer Synagoge in Hagen in Nordrhein-Westfalen zahlreiche Polizisten im Einsatz. Das teilte die Polizei am Mittwochabend auf Twitter mit. "Polizeiliche Schutzmaßnahmen wurden entsprechend angepasst. Wir stehen in einem engen Kontakt mit der jüdischen Gemeinde", hieß es. Ein Polizeisprecher sagte auf Anfrage, es seien Einsatzkräfte vor Ort, nähere Angaben sollten aber aus einsatztaktischen Gründen nicht gemacht werden. Am Mittwoch und Donnerstag ist Jom Kippur, der höchste jüdische Feiertag.

Auf Fotos aus Hagen waren behelmte Polizisten mit Maschinenpistolen zu sehen. Einem Bericht der Westfalenpost zufolge ist eine Polizei-Hundertschaft an der Synagoge angerückt. Die Deutsche Presse-Agentur berichtet, dass das Gebäude mit Hunden durchsucht worden sei.

Die mögliche Gefährdungslage ist der Polizei seit dem späten Nachmittag bekannt gewesen. Ein Gottesdienst zu Jom Kippur, der am Abend geplant war, musste kurzfristig abgesagt worden. In der Synagoge befanden sich nach Angaben der Polizei am späten Abend keine Menschen. Es gebe somit keine akute Gefährdung für Personen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Einsatzlage sei "statisch".

Der Bereich um die Synagoge in der Innenstadt wurde der Polizei zufolge abgesperrt. Anwohner mussten sich demnach bei Polizeikontrollen ausweisen und konnten nur zu Fuß zu ihren Häusern gelangen. Über die Dauer der Absperrung könnten noch keine Angaben gemacht werden, hieß es am späten Mittwochabend.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat sich über den Polizeieinsatz unmittelbar unterrichten lassen. "Der Minister ist umfassend informiert über die mögliche Gefährdungslage", sagte ein Sprecher.

Hagens Oberbürgermeister Erik OSchulz ist am Abend nach einem auswärtigen Termin zurückgekehrt, um sich ein Bild von dem Einsatz zu verschaffen. Der Westfalenpost sagte er: "So wenig wir auch über die genaue Situation wissen - in unseren Gedanken sind wir bei der Jüdischen Gemeinde Hagen."