Der wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf die Hagener Synagoge festgenommene Jugendliche wird einem Haftrichter vorgeführt. Das sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf. Die Ermittler sehen demnach einen dringenden Tatverdacht gegen den Jugendlichen und werden einen Haftbefehl beantragen, über den die Richter noch am Freitag entscheiden muss.

Weder der Jugendliche, noch seine Familienangehörigen seien dem Staatsschutz zuvor als Islamisten bekannt gewesen, so der Sprecher. Der 16-Jährige hat zugegeben, über den Messengerdienst Telegram Kontakt zu einem Bombenbau-Experten unterhalten zu haben, bestreitet aber, einen Plan für den Anschlag auf die Synagoge gehabt zu haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm die Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat vor. Aus Sicherheitskreisen hieß es, es habe gute Gründe gegeben für den schnellen Zugriff der Polizei: Bei dem Kontaktmann des Jugendlichen soll es sich um einen Angehörigen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) handeln.

Der Anwalt des 16-Jährigen, Ihsan Tanyolu, rechnete am Freitag zunächst mit der baldigen Freilassung seines Mandanten und ging nicht vom Erlass eines Haftbefehls aus. "Es hat sich kein Tatvorwurf erhärtet, der das rechtfertigen würde", sagte Tanyolu.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte am Donnerstag gesagt, die Hinweise auf das Attentat in Hagen seien sehr konkret gewesen. Die Ermittler seien von einer "islamistisch motivierte Bedrohungslage" an Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, ausgegangen. Ein ausländischer Geheimdienst soll zunächst den Bundesnachrichtendienst informiert haben, der die Anschlagswarnung dann an die nordrhein-westfälischen Behörden weiterleitete.

Der Vater des 16-Jährigen war Sicherheitskreisen zufolge 2014 nach Deutschland gekommen und als Flüchtling anerkannt worden. Bei der Durchsuchung der Wohnung der Familie wurden Handys und Speichermedien sichergestellt, die noch ausgewertet werden müssen. Der Vater und zwei Brüder des 16-Jährigen, die die Polizei zunächst ebenfalls in Gewahrsam genommen hatte, waren bereits am Donnerstagabend wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Gegen sie bestehe kein Tatverdacht, hatte ein Sprecher betont.