Von Paul-Anton Krüger, Berlin

Am Mittwoch gingen beim Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag zwei Schriftsätze ein. Absender ist jeweils der Staat Israel, der in dem Verfahren gegen Premierminister Benjamin Netanjahu und Ex-Verteidigungsminister Joav Gallant die Jurisdiktion des Haager Gerichts in Zweifel zieht – Israel hat sich nie dem Römischen Statut unterworfen. Zugleich rügt die Regierung in Jerusalem verfahrensrechtliche Mängel und verlangt die Aussetzung der Haftbefehle.