Das Komitee zur Verhütung von Folter des Europarats hat in seinem Jahresbericht die Überfüllung von Haftanstalten in Europa kritisiert. „Überbelegung, sowie Personalmangel und unzureichende Ausbildung des Personals untergraben den ordnungsgemäßen Betrieb von Gefängnissen sowie die Wiedereingliederung von Gefangenen in die Gesellschaft“, sagte Alan Mitchell, Präsident des Komitees. Der Bericht nimmt Untersuchungen des Komitees in europäischen Gefängnissen, Abschiebeeinrichtungen, Polizeistationen und psychiatrischen Einrichtungen aus den Jahren 2023, 2024 und 2025 in den Blick. Das Anti-Folter-Komitee beschreibt unter anderem die Überbelegung von Haftanstalten in Belgien, Dänemark und Zypern, die Gewalt zwischen Inhaftierten in Irland und Slowenien und Fälle von Gewalt an Inhaftierten durch Haftpersonal in Tschechien und Irland. Die Untersuchungen in mehreren deutschen Gefängnissen und Polizeistationen aus dem Jahr 2025 sind bisher nicht veröffentlicht worden. Im vergangenen Jahr führte das Gremium insgesamt 22 Besuche in 20 Ländern durch.