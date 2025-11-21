In Deutschland sind Frauen und Männer gleichberechtigt. Rechtlich stimmt das. Gesellschaftlich und wirtschaftlich nicht in allen Fällen. Zum ersten Mal hat eine Studie in Deutschland die empfundene wirtschaftliche Eigenständigkeit der Deutschen untersucht. Ergebnis: Vor allem Mütter fühlen sich wirtschaftlich weniger eigenständig als Väter .

Die Familiengründung habe bei Männern kaum Auswirkungen auf die gefühlte Eigenständigkeit, bei Frauen sinke sie signifikant, fanden die Autoren. Viele Frauen finden, in einer bestimmten Phase des Lebens sei das in Ordnung. In vielen Beziehungen stimmt das. Doch die wirtschaftliche Abhängigkeit von Frauen kann dramatische Auswirkungen haben. Dann nämlich, wenn Männer versuchen, Frauen zu kontrollieren, gewalttätig werden, und Frauen das Gefühl haben, nicht gehen zu können.

Heute stellen Bundeskriminalamts-Chef Holger Münch und die zuständigen Minister die Partnerschaftsgewalt-Statistik vor. Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) sprach von einem Anstieg der Fälle um rund 18 Prozent im Fünfjahresvergleich. Auch in diesem Jahr sind wieder deutlich mehr Frauen als Männer betroffen sein. Wir sind also nicht, wo wir als Gesellschaft sein wollen. Trotzdem hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Zuletzt hat die Bundesregierung ein Gesetz verabschiedet, das Frauen und Männer vor Ex-Partnern besser schützt.

Fälle von „Me too“ aber werden inzwischen politisch instrumentalisiert. Nachdem die SZ am Mittwoch über die Beziehung zwischen einer damals 15-Jährigen und dem damals 63-Jährigen Liedermacher Konstantin Wecker berichtet hatte, beobachtete meine Kollegin Katharina Riehl, wie die AfD versuchte, die Geschichte für sich zu nutzen – etwas aber fehlte: Mitgefühl für die junge Frau.

Was heute wichtig ist

Selenskij will über US-Plan für Friedenslösung reden. Der ukrainische Präsident hat nach Angaben seines Büros den 28-Punkte-Friedensplan aus den USA erhalten. In den kommenden Tagen werde er mit US-Präsident Trump die „Schlüsselpunkte“ zum Erreichen eines Friedens besprechen. Laut Medienberichten soll die Ukraine die Regionen Donezk und Luhansk an Russland abtreten. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV Gewerkschaft droht Adidas mit Erzwingungsstreik. Der bekannte Sportartikelhersteller hat kürzlich den Tarifvertrag verlassen. Nun will die Gewerkschaft IG BCE trotzdem höhere Gehälter durchsetzen. Dabei scheut sie keinen Konflikt. „Wir werden nicht akzeptieren, dass ihr bei der Entwicklung eurer Löhne und Arbeitsbedingungen künftig komplett der Willkür des Managements ausgesetzt seid“, heißt es in einem Schreiben, das der SZ vorliegt. Zum Artikel

Die KI-Blase schwillt an, aber sie platzt nicht. Die jüngsten Quartalszahlen von Nvidia waren überraschend gut. Der Chiphersteller ist das wertvollste Unternehmen der Welt, Börsenwert 4,5 Billionen Dollar. Firmenchef Huang sieht sein Unternehmen gut für die Zukunft aufgestellt. Doch ob Firmen wie Chat GPT zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell führen, ist zweifelhaft. Zum Artikel (SZ Plus)

Annegret Kramp-Karrenbauer will Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung werden. CDU-Parteichef Merz schlägt Unionsfraktionsvize Günter Krings als neuen Leiter der parteinahen Stiftung vor. Er will damit die frühere CDU-Chefin und seine Konkurrentin, Annegret Kramp-Karrenbauer, verhindern. Ob ihm das gelingt, ist unklar. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Die Fachbriefings von SZ Dossier - mit SZ Pro-Abo

Dossier Digitalwende: Gipfel der Ankündigungen. Nach dem Digitalgipfel bleibt die angekündigte deutsch-französische Taskforce vage: Weder Starttermin noch Struktur stehen fest. Auch wichtig: Die föderale Modernisierungsagenda hinkt dem ursprünglichen Zeitplan hinterher. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Abwesenheit von Xi und Trump ist Chance für Europa Die Abwesenheit von US-Präsident Trump, dem chinesischen Staatschef Xi und dem russischen Machthaber Putin schmälert zwar den Stellenwert des G20-Gipfels in Johannesburg. Für Kanzler Merz und die anderen Europäer bietet sich jedoch die Chance, in Afrika politisch an Boden zu gewinnen – und sich Zugang zu Rohstoffen zu sichern. Zum Briefing