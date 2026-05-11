„Familie muss ein sicherer Ort sein – geprägt von Liebe und frei von Gewalt“, sagt Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD). In der Praxis ist das allerdings erschreckend oft nicht der Fall. Allein im Jahr 2024 wurden 94 873 Menschen Opfer innerfamiliärer Gewalt. Gut 36 Prozent von ihnen waren Kinder der tatverdächtigen Person. Das hat die polizeiliche Kriminalstatistik ergeben. Hubig hat deshalb am Montag einen Gesetzentwurf zur umfassenden Reform des Kindschaftsrecht vorgelegt. Er sieht zahlreiche Neuerungen im Sorge- und Umgangsrecht vor. Dazu gehört insbesondere auch ein besserer Schutz vor häuslicher Gewalt.