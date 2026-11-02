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Gesetzentwurf des JustizministeriumsHubig will das Sexualstrafrecht verschärfen

Lesezeit: 3 Min.

„Frauen müssen sicher sein vor Übergriffen“: Justizministerin Hubig will eine Strafbarkeitslücke schließen.
„Frauen müssen sicher sein vor Übergriffen“: Justizministerin Hubig will eine Strafbarkeitslücke schließen.
Kay Nietfeld/dpa

Die Ministerin schlägt vor, Gruppenvergewaltigungen schärfer zu ahnden und Verjährungsfristen zu verlängern. Zudem sollen Frauen besser geschützt werden, wenn Männer sie verbal sexuell belästigen.

Von Robert Roßmann, Berlin

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Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will das Sexualstrafrecht verschärfen. Am Montag veröffentlichte ihr Ressort einen Gesetzentwurf, der unter anderem eine deutlich härtere Strafe für Gruppenvergewaltigungen vorsieht. „Es braucht rote Linien und Strafen, die die Täter spüren lassen: Sexuelle Übergriffe sind inakzeptabel“, sagt Hubig. Das gelte für körperliche Gewalt genauso wie für verbale Belästigungen und Bedrohungen.

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