Die Ministerin schlägt vor, Gruppenvergewaltigungen schärfer zu ahnden und Verjährungsfristen zu verlängern. Zudem sollen Frauen besser geschützt werden, wenn Männer sie verbal sexuell belästigen.

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will das Sexualstrafrecht verschärfen. Am Montag veröffentlichte ihr Ressort einen Gesetzentwurf, der unter anderem eine deutlich härtere Strafe für Gruppenvergewaltigungen vorsieht. „Es braucht rote Linien und Strafen, die die Täter spüren lassen: Sexuelle Übergriffe sind inakzeptabel“, sagt Hubig. Das gelte für körperliche Gewalt genauso wie für verbale Belästigungen und Bedrohungen.