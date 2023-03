© Reuters

In der am Dienstag veröffentlichten Umfrage von Reuters/Ipsos äußerten 54 Prozent der Befragten diese Ansicht. 70 Prozent halten es dennoch für glaubwürdig, dass im Wahlkampf 2016 Geld an die Pornodarstellerin Stormy Daniels geflossen sei.