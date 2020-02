Einen Tag nach der Rückkehr eines in Deutschland festgenommenen Iraners in seine Heimat hat die Führung in Teheran einen inhaftierten Deutschen freigelassen. Der deutsche Staatsbürger sei am Montag in die Bundesrepublik zurückgeschickt worden, sagte ein Sprecher der iranischen Justiz am Dienstag. Er sei zu drei Jahren Haft verurteilt worden, weil er widerrechtlich in sensiblen Bereichen fotografiert habe. Am Sonntag hatte der iranische Außenminister Mohammad Dschawad Sarif, der in München an der Sicherheitskonferenz teilgenommen hatte, einen in Deutschland inhaftierten Landsmann mit zurückgenommen. Der Iraner war aufgrund eines US-Haftbefehls in deutschem Gewahrsam, er soll gegen US-Sanktionen verstoßen haben. Der Justizsprecher erläuterte den Ablauf des Austauschs: "Wir haben darauf bestanden, dass erst der iranische Bürger nach Hause zurückkehrt. Dann durfte am Montag der Deutsche Iran verlassen."

© SZ vom 19.02.2020 / Reuters Feedback