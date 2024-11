Von Josef Kelnberger

Es gibt viele Gründe, die Stadt Brüssel zu lieben, aber der Himmel? Darauf muss man erst einmal kommen. Der Himmel über Brüssel ist in der Regel grau, und wenn er nicht grau ist, so ist er meist gräulich. Deshalb nehmen viele Menschen in Brüssel Vitamin-D-Tabletten, um den Mangel an Licht auszugleichen. Hadja Lahbib jedoch sagt, sie liebe Brüssel gerade wegen dieses Himmels.