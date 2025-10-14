Auch wenn das Deutsche Vergabeportal nur wenigen Bürgern ein Begriff sein dürfte, für die Wirtschaft ist die Webseite äußerst wichtig. Egal, ob es darum geht, deutsche Behörden cybersicher zu machen oder Aufträge des Gesundheitssystems zu ergattern – der Onlineauftritt ist für viele Unternehmen eine zentrale Anlaufstelle für die Vergabe öffentlicher Aufträge. Täglich lassen sich hier 30 000 Aufträge der öffentlichen Hand einsehen, auch solche der Bundeswehr. Einige Verfahren werden sogar komplett über das Portal abgewickelt. Verwundert stellten Unternehmen in den vergangenen Tagen jedoch fest, dass die Internetseite zeitweise gar nicht erreichbar war. Manches Unternehmen fürchtete deshalb, wichtige Fristen für große Aufträge zu verpassen.
Neue CyberattackeProrussische Hacker legen deutsches Behördenportal lahm
Die Attacke trifft die Vergabeseite für öffentliche Aufträge. Der Grund für den Angriff war wohl die „Patriot“-Lieferung an die Ukraine. Inzwischen hat die Hackergruppe bereits ein neues Ziel im Visier.
Von Markus Balser und Georg Ismar, Berlin
