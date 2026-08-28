Das Bundesland Berlin ist nach einem Mitte August bekannt gewordenen Hackerangriff auf die Verwaltung einem Erpressungsversuch ausgesetzt. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) versicherte am Freitag, die Landesregierung werde auf die Forderungen der Erpresser nicht eingehen. Unklar blieb, worin genau der Erpressungsversuch besteht und welche Daten die Täter abgezweigt haben. Betroffen waren die Senatsverwaltungen für Verkehr sowie Bauen und Wohnen. Innensenatorin Iris Spranger betonte, der Anriff habe auf die anstehende Wahl in Berlin keinen Einfluss. Der betreffende Teil des Landesnetzes sei „zu 100 Prozent“ abgesichert.