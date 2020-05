Im Streit um einen Hackerangriff auf den Bundestag hat das Auswärtige Amt am Donnerstag den russischen Botschafter Sergej Netschajew für einen scharfen Protest geladen. Diesen habe Staatssekretär Miguel Berger übermittelt, teilte eine Sprecherin mit. "Dem russischen Botschafter wurde unter Verweis auf den vom Generalbundesanwalt am 5. Mai 2020 ausgestellten Haftbefehl gegen den russischen Staatsangehörigen Dmitrij Badin mitgeteilt, dass sich die Bundesregierung in Brüssel für die Nutzung des EU-Cybersanktionsregimes gegen Verantwortliche für den Angriff auf den Deutschen Bundestag, darunter auch Herrn Badin, einsetzen wird", hieß es in einer Mitteilung. Badin gelte als "dringend verdächtig, für den Hackerangriff auf den Deutschen Bundestag im April/Mai 2015 verantwortlich zu sein". "Es liegen belastbare Hinweise vor, dass er zum Zeitpunkt des Angriffs dem Militärischen Geheimdienst GRU angehört hat", teilte das Auswärtige Amt mit.