8. Juli 2019 Hacker-Affäre Von Rätseln und Zufällen

NRW-Ministerpräsident Laschet bestreitet vor dem Untersuchungsausschuss jegliche Täuschungsabsicht.

Von Christian Wernicke , Düsseldorf

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat am Montag Vorwürfe der Opposition zurückgewiesen, seine Staatskanzlei habe in der so genannten Hacker-Affäre um angebliche Cyberangriffe auf die Privatwohnung einer Ministerin wochenlang die Öffentlichkeit getäuscht. Es sei im Frühjahr 2018 allein Sache der auf Cyperkriminalität spezialisierten Staatsanwaltschaft gewesen, die Öffentlichkeit über die Ermittlungen zu informieren: "Das ist eine Frage der Gewaltenteilung", sagte Laschet, "so funktioniert bei uns Justiz." Zugleich übernahm Laschet die politische Verantwortung dafür, dass sein Regierungssprecher am 16. März 2018 den Vorfall überhaupt öffentlich gemacht und per amtlicher Erklärung "kriminelle Eingriffe in die Privatsphäre" der damaligen Agrarministerin Christina Schulze Föcking angeprangert hatte.

Am Abend des 15. März 2018 hatte Schulze Föcking die Polizei alarmiert, als - für sie rätselhaft - auf dem heimischen Fernseher ein Video erschienen war, das einen Auftritt von ihr während einer Landtagsdebatte zeigte. Erst sieben Wochen später, am 7. Mai 2018, räumte Schulze Föcking dann ein, ein Bedienungsfehler eines Familienmitglieds auf einem Tablet habe die Bilder laufen lassen. Kurz darauf trat sie zurück.

Die Opposition von SPD und Grünen mutmaßt, die Regierung habe die Affäre aufgebauscht, um für eine damals bereits angeschlagene Ministerin Mitleid zu erwecken. Tatsächlich hatten Regierungsmitglieder intern bereits am bereits am 29. März 2018, also nur zwei Wochen nach dem Vorfall, erfahren, dass die Ermittler keinen Hackerangriff mehr vermuteten. Dies räumte nun auch Laschet am Montag ein. Er habe am damaligen Gründonnerstag erstmals gehört, "dass es auch die Oma gewesen sein könnte". Zugleich habe es aber auch geheißen, die Untersuchungen liefen noch. Taktische Überlegungen, den Ermittlungsstand früher oder später als Landesregierung öffentlich zu machen, habe es nie gegeben.

Justizminister Peter Biesenbach räumte am Montag vor dem Untersuchungsausschuss ein, er habe 29. März 2018 den ermittelnden Staatsanwalt "rein spontan" auf dem Handy angerufen und sich nach dem Bedienfehler als wahrscheinliche Ursache des Vorfalls erkundigt. Der CDU-Politiker erreichte den Ermittler ausgerechnet in dem Moment, als der Staatsanwalt bei einem Ortstermin auf dem Bauernhof der Familie Schulze Föcking seine Erkenntnisse mitteilte. Dies sei "purer Zufall" gewesen, beteuerte Biesenbach, er habe nicht eingriffen und etwa die Ermittlungen künstlich verlängert: "Es ist mir fremd, Einfluss zu nehmen."