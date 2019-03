22. März 2019, 18:43 Uhr Hacker-Affäre Erörterungen über das Wort "vielleicht"

Hat der Regierungssprecher von Nordrhein-Westfalen die Öffentlichkeit getäuscht? Die Opposition meint Ja.

Von Christian Wernicke , Düsseldorf

Vorwürfe, er habe in der sogenannten Hacker-Affäre die Öffentlichkeit getäuscht, hat der Regierungssprecher von Nordrhein-Westfalen, Christian Wiermer, am Freitag energisch zurückgewiesen. Vor einem Untersuchungsausschuss räumte der Vertraute von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) jedoch ein, seine Presseerklärung über einen angeblichen Angriff auf das Heimnetzwerk der damaligen Umweltministerin Christina Schulze Föcking (CDU) sei teilweise "unpräzise" gewesen. Wiermer gelang es nicht, die Zweifel der Opposition an der Seriosität seiner Informationsarbeit zu zerstreuen.

Kern der Affäre ist eine von Wiermer verfasste amtliche Erklärung der Landesregierung vom 16. März 2018. Damals machte er bekannt, es habe am vorherigen Abend in Schulze Föckings Bauernhaus "Versuche gegeben, auf die persönlichen Daten der Ministerin ... zuzugreifen". Später stellte sich heraus, dass es nie einen Hackerangriff gab: Die Fehlsteuerung des häuslichen Fernsehers hatte ein Mitglied der Familie versehentlich ausgelöst. Das teilte die Regierung jedoch erst sieben Wochen später mit - weshalb die Opposition argwöhnt, Wiermer habe vor allem Mitleid für eine angeschlagene Ministerin schüren wollen. Damals nämlich hatte Wiermer sehr schnell die "offenkundig kriminellen Eingriffe in die Privatsphäre " gegeißelt. Der Ex-Journalist verwies ausdrücklich auf "Informationen der nordrhein-westfälischen Ermittlungsbehörden" über die Versuche eines Datenklaus und fügte hinzu: "Mindestens teilweise waren die Versuche demnach auch erfolgreich."

SPD und Grüne hielten Wiermer vor, die bis dahin vorliegenden Dokumente zum Stand der Ermittlungen hätten eine solche Darstellung nicht hergegeben. "Da steht oft nur 'möglicherweise' oder 'vielleicht' - und meist nur im Konjunktiv", kritisierte der SPD-Abgeordnete Andreas Bialas. Der Ausschussvorsitzende Hans-Willi Körfges kritisierte, in der Polizeimeldung stehe "nichts von ermittelten Ergebnissen". Zuvor hatte der Direktor des Landeskriminalamts, Frank Hoever, betont, Wiermers Darstellung eines "teilweise erfolgreichen" Datenklaus sei keine Formulierung aus dem Polizei-Bereich.