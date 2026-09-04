Hacker haben eine große Menge an teils höchst sensiblen Daten aus der Berliner Verwaltung veröffentlicht. Nach SZ-Informationen können die Daten seit Freitagnachmittag auf der Darknet-Seite der Gruppe Rhysida heruntergeladen werden. Es befinden sich darunter Verträge, Dokumente zu kritischer Infrastruktur, Passwörter und sehr viele personenbezogenen Daten wie Adressen und Telefonnummern. Ob es sich wirklich wie angegeben um 1,44 Millionen Dateien im Umfang von rund 5,7 Terabyte handelt, ließ sich kurzfristig nicht verifizieren.

Der Cyberangriff war am 14. August bekannt geworden. Betroffen waren die Senatsverwaltungen für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt sowie die für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. Die professionellen Hacker hatten offenbar mehrere Tage unbemerkt Zugriff auf die internen Computersysteme, vom 7. bis 12. August. Zunächst hatte der Senat behauptet, es seien nur öffentlich zugängliche Daten abgeflossen.

Auch Vertrauliches zu Disziplinarverfahren ist dabei

Seit einer Woche ist nun bekannt, dass Hacker das Land Berlin erpressen und drohen, die erbeuteten Daten zu veröffentlichen, sollte nicht eine hohe Geldsumme bezahlt werden. Auf ihrer Darknetseite wurden die gestohlenen Daten zum Verkauf angeboten. Geforderter Betrag: 30 Bitcoins, das sind nach dem aktuellen Kurs rund zwei Millionen Euro. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hatte erklärt, dass das Land Berlin sich nicht erpressen lasse. An diesem Freitagnachmittag ist die gestellte Frist der Hacker abgelaufen.

Die Daten, die nun veröffentlicht sind, stammen aus allen möglichen Abteilungen der betroffenen Senatsverwaltungen. Es handelt sich sowohl um Unterlagen der Fachbereiche, Dokumente zu politischen Prozessen als auch um interne Verwaltungsangelegenheiten. Aus dem Bereich Personal sind etwa Zeugnisse oder eingescannte Ausweise unter den Dokumenten. Auch vertrauliche Dokumente zu Disziplinarverfahren haben die Hacker veröffentlicht, überschieben mit „Vertrauliche Personalsache!“.

Ähnlich wie in diesem Fall hat Rhysida in den vergangenen Jahren dutzende Male Organisationen und Unternehmen angegriffen, Daten gestohlen und sich entweder dafür bezahlen lassen oder sie im Darknet veröffentlicht. Oft waren die USA betroffen, aber auch aus dem Stuttgarter Rathaus wurden schon sensible Daten veröffentlicht, wenn auch in deutlich geringerem Ausmaß als nun in Berlin.

Die Berliner Verwaltung will Personen, die in den abgeflossenen Daten auftauchen, je nach Risikoeinschätzung informieren. Betroffene seien aufgerufen, Strafanzeige bei der Polizei zu erstatten, heißt es. Aktuell wird davon ausgegangen, dass das „Landesnetz Berlin“, also das Computernetzwerk der Behörden, nicht mehr infiltriert ist.