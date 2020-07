1518 Wissenschaftler haben sich 2019 in Deutschland habilitiert, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Die Zahl der angehenden Professoren und Professorinnen ist damit minimal gesunken (0,7 Prozent), jedoch nicht überall, in Bayern stieg sie um neun Prozent. Der Frauenanteil ist seit 2009 bundesweit von 24 auf 32 Prozent angewachsen, stagniert aktuell aber - auch wenn die Quote vereinzelt zulegte, etwa in Baden-Württemberg von 27 Prozent im vorletzten auf 37 Prozent im letzten Jahr. Insgesamt am häufigsten habilitierten sich Mediziner und Geisteswissenschaftler. Bei den Mathematikern und Naturwissenschaftlern sank die Zahl auf bundesweit nur noch 170 Personen, das sind 22 Prozent weniger als noch 2018.