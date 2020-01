Ist Habecks Kritik an Trump berechtigt?

US-Präsident Donald Trump hatte beim Weltwirtschaftsforum in Davos vor Pessimismus gewarnt: "Wir müssen die andauernden Propheten des Untergangs und die Vorhersagen einer Apokalypse ablehnen."

"Selbstlob, Ignoranz, Missachtung von allen Leuten, keine Wahrnehmung globaler Probleme": Grünen-Chef Robert Habeck hat Trumps Rede in Davos heftig kritisiert - und steht nun selbst in der Kritik. Darf ein deutscher Spitzenpolitiker den US-Präsidenten so angehen?