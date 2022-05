Die deutsche Regierung dringt in der EU darauf, kein russisches Öl mehr zu kaufen. Der Wirtschaftsminister weiß um die Gefahren - und erklärt, warum am Ende Putin profitieren könnte.

Von Michael Bauchmüller und Josef Kelnberger, Brüssel

Es sind ganz neue Töne, die aus Berlin nach Brüssel dringen: Die Deutschen müssen nicht mehr zu Sanktionen gedrängt werden - sie dringen selber darauf. Außenministerin Annalena Baerbock hat am Sonntagabend bekräftigt, dass die Bundesregierung ein Ölembargo gegen Russland befürwortet. "Wir werben auch innerhalb der EU dafür, jetzt im sechsten Sanktionspaket der EU den Ölausstieg als Europa gemeinsam zu gehen", sagte sie in der ARD-Sendung "Anne Will". Nach Informationen der SZ will Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dieses sechste Paket spätestens am Mittwoch dieser Woche vorlegen, damit es an dem Tag gleich von den EU-Botschaftern beraten werden kann.

Bei den vorbereitenden Treffen der EU-Botschafter trat die deutsche Seite vergangene Woche überraschend offensiv auf, nachdem sie bislang bei Energie-Sanktionen stets gebremst hatte. Deutschland plädiert nun für ein Ölembargo mit angemessenen Übergangsfristen. Wie diese Fristen aussehen könnten, etwa bis Jahresende, darüber gab es zumindest bis Montagmittag offenbar noch keine Verständigung. Auch Sonderregeln für Ungarn und die Slowakei, die in besonderem Maße von russischem Öl abhängen, sind im Gespräch.

Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck ließ am Montagvormittag erkennen, dass noch nichts entschieden ist. "Ob ein Ölembargo insgesamt jetzt ansteht, das weiß ich nicht." Er höre da in der EU Unterschiedliches. Deutschland selbst halte es zwar für handhabbar, andere Länder seien aber noch nicht so weit. Man wolle keine ökonomischen Katastrophen auslösen. Ein sofortiger Einfuhrstopp würde aber auch in Deutschland Konsequenzen haben, warnte Habeck. "Wir haben eine Situation geschaffen, dass Deutschland ein Ölembargo tragen kann", sagte der Minister in Berlin. "'Tragen kann' heißt, dass es nicht spurlos an dem Land vorbeigehen wird." Und das betrifft vor allem den Osten Deutschlands.

Erst am Sonntag hatte das Ministerium einen zweiten "Fortschrittsbericht" zur Abhängigkeit von russischen Rohstoffen vorgelegt. Statt ursprünglich 35 Prozent aller Rohölimporte stammten mittlerweile nur noch zwölf Prozent aus Russland. Die aber versorgten vor allem die Raffinerie in Schwedt an der Oder, die obendrein im Wesentlichen dem russischen Rosneft-Konzern gehört. Sie hängt direkt an der Druschba-Pipeline aus Russland - und sie versorgt unter anderem den Großraum Berlin.

"Dort wird es rumpelig werden, wenn es jetzt stattfinden würde", kündigte Habeck am Montag an. "Wir können nicht garantieren, dass die Versorgung immer gewährleistet ist." Es werde "sicherlich hohe Preissprünge geben" oder "zeitlichen Ausfall". "Aber das heißt eben nicht mehr, dass wir als Land, als Nation in eine Ölkrise reinrutschen werden."

Obendrein könnte der Schuss auch nach hinten losgehen. Denn ein Ölembargo könnte weltweit die Preise durch die Decke gehen lassen - und alle Öl-Exporteure, auch Russland, würden davon profitieren. "Wenn Putin mehr Geld verdient, indem er weniger Öl verkauft, dann haben wir mit Zitronen gehandelt", sagt Habeck. "Beziehungsweise mit Öl gehandelt, aber in die saure Zitrone gebissen."

Habeck wurde für Montagnachmittag in Brüssel erwartet, wo die für Energiefragen zuständigen Minister in der EU zu einer Sondersitzung zusammenkommen wollten. Dabei sollte es vor allem darum gehen, wie sich europäische Solidarität bei der Gasversorgung organisieren lässt. Russland hat entschieden, an Polen und Bulgarien kein Gas mehr zu liefern. Der Rest der EU hat versprochen, für Ausgleich zu sorgen. Die große Frage ist, ob und wie das funktionieren kann, wenn Wladimir Putin weitere Länder von der Versorgung abschneiden lässt. Und wie man reagiert, sollte gar kein russisches Gas mehr in der EU eintreffen.