Am Freitag hat die Koalition das Heizungsgesetz abgeliefert. Robert Habeck war da schon beim nächsten Thema, beziehungsweise in Bremerhaven, wo ein Prüfstand für Rotorblätter von Windenergieanlagen vorgestellt wurde.

Von Michael Bauchmüller und Nicolas Richter, Berlin

Am Freitag, genau elf Minuten nach zehn, nimmt das Chaos ein vorläufiges Ende. Die letzten Feinheiten des Heizungsgesetzes sind ausbuchstabiert, nach vier Monaten Streit innerhalb der Koalition. Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, aus dessen Haus das Gesetzespaket maßgeblich kam, kann aufatmen. "Wir sind bei Weitem noch nicht am Ziel", sagt er im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. "Aber wir kommen ihm einen großen Schritt näher."

Auf 110 Seiten findet sich nun wieder, worum die Koalition seit Februar gestritten hat. Erst anhand durchgestochener Vorentwürfe, dann mit Kabinettseinigungen, denen FDP-Chef Christian Lindner nicht zustimmt, ohne seine Kritik in Protokollerklärungen zu kleiden. Nächte haben sich die Fraktionen um die Ohren geschlagen, um erst "Leitplanken" aufzustellen und die zugehörigen Texte anschließend zu sezieren. Das Erscheinungsbild der Ampelkoalition nennt auch Habeck nach diesen Monaten: "verbesserungswürdig - diplomatisch formuliert".

Die Förderprogramme sollen bis Ende September stehen

Doch vieles, was zuletzt auch von SPD, Grünen und FDP unterschiedlich verstanden und auch verkauft wurde, nimmt auf den 110 Seiten nun klarere Konturen an. Die Pflichten der Kommunen etwa, die - je nach Größe - bis spätestens 2028 eine Wärmeplanung vorlegen müssen. Die Möglichkeiten, künftig auch Wasserstoff als Brennstoff zu verwenden - und die vielen Kontrollen, die sicherstellen sollen, dass dieser Wasserstoff auch tatsächlich fließt. Die diversen Alternativen, die sich nun zur Gas- oder Ölheizung auftun, inklusive Holzpellets und Kombinationen verschiedener Technologien, etwa der Solarthermie mit einem Gaskessel. Und schließlich die soziale Flankierung, die bis Ende September endgültig Gestalt annehmen soll.

Die FDP-Fraktion beschließt am Freitag, den Entwurf so in das weitere Verfahren zu geben, von SPD und Grünen kommt vorsichtige Erleichterung. "Ab jetzt steht die Ermöglichung der Wärmewende im Mittelpunkt", sagt die SPD-Energiepolitikerin Nina Scheer. Und doch bleibt die Frage nach dem Warum: Wie konnte die Koalition mit diesem Vorhaben in der Öffentlichkeit derart Schiffbruch erleiden?

Robert Habeck rät zur Selbstkritik

Im SZ-Gespräch räumt Habeck Fehler ein. "Wir hätten uns mehr Zeit nehmen müssen", sagt er. Die Regierung habe nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine das Gebäudeenergiegesetz vorgezogen, und der Grund sei vor allem die Abhängigkeit von russischem Gas gewesen. Ein Gasmangel drohte akut, die Preise stiegen. Diesen Gasmangel habe die Regierung vermieden, und deshalb habe diese Gefahr für die Menschen nicht mehr im Mittelpunkt gestanden. "Sie wollten vielleicht nicht gleich die nächste Zumutung. Da hätte ich noch einmal einen Schritt zurücktreten und die Sache von außen betrachten müssen. Stattdessen sind wir unter dem Druck des Jahres 2022 einfach weitergelaufen", sagt der Grünen-Politiker - und rät zur Selbstkritik.

Damit fange er bei sich selbst an, sagt er, "in der Hoffnung, dass andere darauf einsteigen". Dabei schließt er Teile der Opposition explizit ein. "Die demokratische Mitte einschließlich der Union kann sich nicht damit brüsten, dass alles super gelaufen ist", sagt Habeck. Sich nun aber "gegenseitig Vorwürfe zu machen und zu erklären, warum alle anderen Vollidioten sind", könne die Dinge nur verschlechtern.

Die Union kritisiert den knappen Zeitplan bis zum Beschluss

Rund um das Gebäudeenergiegesetz reißt die Kritik allerdings nicht ab, schon wegen der knappen Fristen. Bereits kommenden Montag will der Bundestag abermals Experten zu der Gesetzesänderung hören, am Donnerstag soll sie verabschiedet werden. "Gerade mal ein Wochenende lang haben Abgeordnete und Sachverständige nun Zeit, 110 Seiten durchzuarbeiten", sagt Unionsfraktionsvize Andreas Jung. "Da muss jedem klar sein: Eine seriöse Beratung ist unmöglich." Besser verschiebe man das Vorhaben bis nach der Sommerpause. Nach diesem Freitag aber ist das kaum wahrscheinlich.

Ohnehin plagt den Wirtschaftsminister mittlerweile eine andere Sorge - die vor dem wirtschaftlichen Abstieg des Landes. Deutschland sei zwar ein starker Standort, sagt Habeck. "Aber die Herausforderungen sind groß, die strukturellen Probleme der letzten Jahrzehnte - Fachkräftemangel, Demografie - schlagen jetzt zu Buche." Gleichzeitig stehe Deutschland in einem harten globalen Wettbewerb. China und die USA lockten auch europäische Unternehmen mit sehr attraktiven Investitionsbedingungen. "Gerade jetzt entscheidet sich, wo sich die Schlüsselindustrien ansiedeln. Die Standortentscheidungen werden in den kommenden Jahren fallen", sagte Habeck. "Es ist ein Wettbewerb, wir müssen uns ihm stellen und wir dürfen ihn nicht verlieren."