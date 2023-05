Wirtschaftsministerium:Umstrittener Staatssekretär Graichen räumt Fehler ein

Wirtschaftsminister Robert Habeck (r.) und sein Staatssekretär Patrick Graichen am Mittwoch bei einer Anhörung im Bundestag.

Der Top-Beamte bedauert in einer Bundestagsanhörung, dass er seinen Trauzeugen zum Chef der Energie-Agentur machen wollte. Dienstherr Habeck will trotz des Fehlers an ihm festhalten.