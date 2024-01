Von Tim Frehler, Christoph Koopmann und Benedikt Peters

Dass ein Bundesminister es nach Hause schafft, ist normalerweise keine Nachricht wert. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag war das anders, da bestand Grund zur Sorge, Robert Habeck (Grüne) würde unterwegs stecken bleiben. Die Ursache waren wütende Landwirte. Laut Polizei hatten mehr als hundert Demonstranten den Bundeswirtschaftsminister am späten Donnerstagnachmittag daran gehindert, eine Fähre am Anleger in Schlüttsiel in Schleswig-Holstein zu verlassen. Videos und Fotos zeigen, wie Polizeibeamte mit großem Einsatz versuchen, die aufgebrachte Menge zurückzuhalten, dabei setzen sie eigenen Angaben zufolge sogar Pfefferspray ein. Laut einem Bericht der Schleswig-Holsteinischen Zeitung versuchten die Demonstranten, die Fähre zu stürmen, sie musste zurückkehren zur Hallig Hooge. Erst in der Nacht konnte Habeck noch einmal losfahren - und an Land gehen.