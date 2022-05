Weltwirtschaftsforum in Davos:Wenn Habeck staatstragende Dinge sagt

Von Oliver Klasen

Robert Habeck war schon einmal Gast beim Weltwirtschaftsforum in Davos. 2020 war das, im Januar, kurz bevor die Pandemie über die Welt hereinbrach, Habeck war Grünen-Chef, mit Hoffnung auf die Kanzlerkandidatur. In Erinnerung geblieben ist damals ein ZDF-Interview, in dem er sich zum Auftritt Donald Trumps äußerte. "Fassungslos wie man so etwas hier verzapfen kann (...) ein einziges Desaster (...) die schlechteste Rede, die ich je gehört habe". Habeck hatte für diese, unter dem Eindruck des Ereignisses eilig hingeworfenen Sätze, Kritik bekommen - etwa von der damaligen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und vom CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. Die Schelte gegen den US-Präsidenten sei unangemessen, heiß es. Aber wenn solche Kritik kommt, kann man ja nicht alles falsch gemacht haben als aufstrebender Oppositionspolitiker.

Diesmal ist Habeck nicht der Kritiker von der Seitenlinie, diesmal ist Habeck Establishment in Davos - und wie. Am Morgen sitzt er auf einem Podium mit dem indischen Energieminister, dem Direktor der Internationalen Energieagentur und zwei Managerinnen aus der Energieindustrie. Er sitzt hier als Vertreter eines der größten Industrieländer der Welt, eines Industrielandes nebenbei gesagt, das sich besonders leichtsinnig in die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas begeben hat.

In vier, fünf Minuten Redezeit die Energiepolitik der Bundesregierung und die Reaktion auf Putins Krieg zu erklären, das ist jetzt seine Aufgabe. Also sagt Habeck staatstragende Dinge wie: "Wir wollen nicht nur von russischen fossilen Brennstoffen unabhängig werden, sondern von fossilen Brennstoffen insgesamt." Er spießt selbstkritisch den Ruf der Deutschen auf, für die Planung komplexer Dinge sehr lange zu brauchen. "Was früher Jahrzehnte gedauert hat, machen wir jetzt in einen paar Monaten", sagt Habeck mit Blick auf neue Flüssigerdgas-Terminals. Und er muss auch dann milde in die Kamera lächeln, wenn gleich zwei Redner die Bedeutung der Atomenergie herausheben.

Das Weltwirtschaftsforum und die Grünen, das war immer ein distanziertes, wenn nicht sogar von Abneigung geprägtes Verhältnis. Davos, das waren die anderen, das war das Treffen der Kapitalisten. In einem Interview vor der Veranstaltung hat Habeck an diesen Geist erinnert. Davos "gilt als Symbol für die ungebändigte Globalisierung, die die Ausbeutung von Menschen und Ressourcen befeuert, Finanzkrisen den Boden bereitet und soziale Ungleichheit verschärft hat", sagt der Wirtschaftsminister.

Habeck jedoch macht sich diese Kritik nicht zu eigen. 2020 nicht, als er abseits von Trump die ehrliche Bereitschaft vieler Teilnehmer lobt, nach Lösungen für die Krise des Kapitalismus zu suchen, und 2022 erst recht nicht. Der Welthandel sei ins Stocken geraten, infolge des Krieges drohten nicht nur Inflation, Klima- und Energiekrise, sondern auch eine Hungerkatastrophe, weil Russland Weizenlieferungen aus der Ukraine blockiere. Wenn jedes Land sich aber nur noch um sich selbst kümmere, verschärfe das die Krisen. "Wir müssen die Märkte offen halten", sagt Habeck, aber man müsse neue Regeln für die Märkte finden, damit sie zum Wohle der Menschen funktionieren. Es gehe nicht um De-Globalisierung, sondern um mehr Zusammenarbeit und Solidarität. Es ist der Satz eines Ministers in Angesicht von Krise und Krieg, mehr Establishment geht kaum.