Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Blockade-Aktion von Bauern gegen eine Fähre von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) scharf verurteilt. Die Bilder hätten ihn schockiert, "das dürfen wir nicht hinnehmen", sagte er der Bild -Zeitung. "Zu sehen, wie ein Minister auf einer privaten Reise von einer aggressiven Menschenmenge eingeschüchtert wird und sich nach Bedrohungen in Sicherheit begeben musste, hat viele in unserem Land schockiert, auch mich."

Steinmeier zeigte sich besorgt über das gesellschaftliche Klima und forderte die Landwirte dazu auf, friedlich zu demonstrieren und die Gesetze einzuhalten: "Demonstrationen gehören zur Demokratie. Kritik an der Regierung ist legitim. Aufrufe zu Hass und Gewalt überschreiten jedoch die Grenze dessen, was gerechtfertigt ist." Wer so handele, verletze die Grundregeln der Demokratie und schade damit seiner eigenen Sache.

Habeck war am Donnerstagabend am Fährhafen Schlüttsiel in Schleswig-Holstein von einem Urlaub auf der Hallig Hooge zurückgekehrt. Wütende Bauern drohten, die Fähre zu stürmen. Das Schiff legte wieder ab, und Habeck kam erst in der Nacht mit einer anderen Fähre an.

Der Sprecher der Bundesregierung, zahlreiche Politiker und der Deutsche Bauernverband haben die Eskalation der Proteste verurteilt. Der Verband hält aber an seinem Aufruf fest, von Montag an eine Aktionswoche gegen geplante Kürzungen von Agrar-Subventionen zu starten. Angesichts dessen rief ihn Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann dazu auf zu deeskalieren. Der Bauernverband und regionale Organisatoren müssten sich Gedanken darüber machen, wie sie vor Ort friedlichen Protest und die Sicherheit von Politikern gewährleisteten, die sich der demokratischen Debatte stellten. Aktionen wie der Übergriff auf Habeck in Schlüttsiel seien absolut inakzeptabel, sagte Haßelmann.

"Wir sind nicht erpressbar", sagt Argraminister Özdemir

Hintergrund der Auseinandersetzung sind geplante Kürzungen von Agrar-Subventionen. Um zu sparen, wollte die Ampelkoalition die Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer streichen und Agrardiesel teurer machen. Am Donnerstag kündigte die Bundesregierung an, sie wolle einen Teil der Kürzungen zurücknehmen oder zeitlich strecken. Dem Bauernverband reicht das nicht aus.

Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) sagte im "Heute-Journal" des ZDF, er könne den Landwirten nicht weiter entgegenkommen. "Nein, denn das müsste gegenfinanziert werden." Zugleich unterschied Özdemir zwischen einem legitimen Protest von Landwirten und Aktionen wie der vom Donnerstagabend gegen Habeck. "Wer jetzt glaubt, dass er die Politik erpressen kann, wer jetzt glaubt, mit Umsturzfantasien hier irgendwie Eindruck machen zu können, wird sehen, dass die Mehrheit unseres Landes und auch die Politik da sehr klar steht: Wir sind nicht erpressbar."

Es sei gut und notwendig, dass sich der Bauernverband von dem Vorfall in Schlüttsiel distanziert habe, sagte Özdemir. "Das erwarte ich von allen Landes-und Regionalverbänden." Leider gebe es aber nach wie vor Akteure, die Grenzüberschreitungen dieser Art verharmlosten oder gar rechtfertigten. "Das ist nicht hinzunehmen." Auch das Bundesinnenministerium warnt vor Versuchen von extremen Kräften, Bauernproteste zu missbrauchen.