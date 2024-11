Von Markus Balser, Vivien Timmler, Berlin

Die Grünen ziehen angesichts der vorgezogenen Neuwahl nun doch mit einem Spitzenduo in den Wahlkampf. Das geht aus einem Antrag für den Grünen-Parteitag hervor, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Robert Habeck soll zwar als „Kandidat für die Menschen“ eine herausgehobene Position haben. Dem Antrag zufolge bleibt das Ziel der Grünen auch, Habeck ins Kanzleramt zu führen. Er habe „das Zeug zu einem guten Bundeskanzler“, heißt es darin. Habeck werde aber „im Spitzenduo mit Annalena Baerbock“ antreten. Gemeinsam stünden sie für ein starkes, demokratisches und weltoffenes Europa, heißt es in dem Papier, über das die Grünen am Sonntag abstimmen und so ihre Spitzenkandidaten küren sollen.