Bund und Land dächten über eine Unterstützung für VW in dessen Sanierungskurs nach, hatte der Vizekanzler bereits zuvor bei seiner Nordwestreise in Papenburg gesagt. In Regierungskreisen hieß es, das Wirtschaftsressort überlege, wie man der anhaltenden Absatzschwäche auf dem E-Auto-Markt begegnen könne – der Absatz brach zuletzt deutlich ein. Darunter leidet VW besonders. An diesem Freitag wird der Minister das Werk des Konzerns in Emden besuchen.

Wie das Ifo-Institut in einer Erhebung herausfand, ist die Stimmung bei den Herstellern im Keller. Gemessen am Umsatz bilden die Autobauer die mit Abstand wichtigste Industriebranche Deutschlands.

Bei Deutschlands größtem Autobauer Volkswagen könnten drastische Einschnitte bevorstehen. Bereits Anfang September kündigte das Management an, im Rahmen des Sparprogramms bei der Kernmarke VW Werkschließungen und betriebsbedingte Kündigungen nicht länger auszuschließen. Laut Manager Magazin soll die Zahl der Beschäftigten in Deutschland nach Vorstellung von Hardlinern von 130 000 Stellen mittelfristig um 30 000 sinken. Das habe auch Konzernchef Oliver Blume im kleinen Kreis langfristig als realistisch erachtet. Das Unternehmen bestätigte die Zahl nicht. Und der Gesamtbetriebsrat erklärte: „Diese Zahl entbehrt jeglicher Grundlage und ist einfach nur Schwachsinn.“

Sprecherin: VW muss sparen

Nach den Informationen des Manager Magazins will Finanzchef Arno Antlitz für Investitionen in den kommenden fünf Jahren die Mittel auf 160 Milliarden Euro kürzen. Zuletzt hatte VW für die Mittelfristplanung von 2025 bis 2029 noch 170 Milliarden Euro angesetzt. Das Land Niedersachsen ist mit 20 Prozent der Stimmrechte zweitgrößter VW-Anteilseigner.

Eine Sprecherin der Volkswagen AG in Wolfsburg sagte: „Klar ist: Volkswagen muss an seinen deutschen Standorten seine Kosten reduzieren.“ Nur so könne die Marke ausreichend Geld für Zukunftsinvestitionen verdienen. „Wie wir gemeinsam mit der Arbeitnehmervertretung dieses Ziel erreichen, ist Teil der anstehenden Gespräche“, sagte sie. Am 25. September beginnen Verhandlungen von VW mit der IG Metall. Der IG-Metall-Verhandlungsführer bei Volkswagen, Thorsten Gröger, sagt: „Wenn Volkswagen die Axt an die Belegschaft anlegen will, werden die Beschäftigten die passende Antwort geben.“

Mercedes-Benz senkt erneut Prognose

Die derzeitige Lage lässt auch Mercedes-Benz pessimistisch in die Zukunft blicken. Das Unternehmen senkte am Donnerstag seine Prognose für das Gesamtjahr zum zweiten Mal binnen zwei Monaten und rechnet nun mit einem deutlich niedrigeren Gewinn als vor Jahresfrist. Auslöser sei eine weitere Verschlechterung des makroökonomischen Umfelds gewesen, vor allem in China, hieß es zur Begründung. Die Konjunktur in China habe angesichts des schwächeren Konsums und des anhaltenden Abschwungs im Immobiliensektor weiter an Dynamik verloren. „Das wirkte sich auf den Gesamtabsatz in China aus, einschließlich der Verkäufe im Top-End-Segment.“

Auch Zulieferer streichen Stellen

Die Krise erfasst derweil auch die Zuliefererbetriebe. ZF, einer der größten in Deutschland, hatte Ende Juli angekündigt, in den kommenden vier Jahren bis zu 14 000 Stellen in Deutschland zu streichen. Dafür plant das Unternehmen die Gründung mehrerer Standortverbunde mit schlankeren Strukturen. Zurzeit arbeiten bundesweit etwa 54 000 Menschen bei ZF.

Im Durchschnitt waren die deutschen Werke von Volkswagen, BMW, Mercedes und anderen Autobauern im vergangenen Jahr nur zu etwas mehr als zwei Drittel ausgelastet. Das geht aus einer Auswertung des Datenspezialisten Marklines für die Deutsche Presse-Agentur hervor. Die ersten Autobauer ziehen Konsequenzen. Ford hatte schon 2022 angekündigt, das Werk in Saarlouis Ende 2025 dichtzumachen. Bei Audi steht jetzt Brüssel auf der Kippe. Das gleiche Schicksal könnte der Gläsernen Manufaktur in Dresden drohen, wo VW inzwischen offen über eine Nachnutzung ohne Fahrzeugfertigung nachdenkt.