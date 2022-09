Robert Habeck:Eine Woche zum Abhaken

Da ist die Horrorwoche noch nicht mal zu Ende: Wirtschaftsminister Robert Habeck am Donnerstag im Bundestag.

Atompläne unter Beschuss, Wirtschaft in Alarmstimmung und ein Shitstorm wegen seines Talkshow-Auftritts: Vizekanzler Habeck hat schon bessere Tage erlebt. Spurlos bleibt das nicht.

Von Michael Bauchmüller, Berlin

Robert Habeck lässt noch einmal den Kopf über den Schultern kreisen, wie man das so macht, um die Verspannung zu lösen. Dann marschiert er zur Bühne, ein kurzer Applaus brandet auf. "Danke, dass ihr geklatscht habt", sagt er. So weit ist es gekommen in dieser Woche.