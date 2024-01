(SZ) Mal wieder Gitarre spielen. Mehr Ruhe finden. Regelmäßiger joggen gehen: So lauten die guten Neujahrsvorsätze von Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte. Und hey, wer würde sich in diesen löblichen Absichten für 2024 nicht wiedererkennen? Manchen, die so sprechen, steht freilich bereits die Vergeblichkeit des eigenen Bemühens vor Augen, wie es Ikke Hüftgold in ergreifende Verse brachte: "Ich überleg, mit dem Saufen aufzuhören, oh-oh, aber ich schwanke noch."