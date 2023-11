Im westafrikanischen Guinea ist der wegen eines Massakers angeklagten Ex-Junta-Chefs Moussa Dadis Camara nach einem Überfall Schwerbewaffneter vorübergehend aus dem Gefängnis verschwunden. Die Armee teilte mit, er und drei weitere Offiziere seien am Samstagmorgen befreit worden. Mehrere Stunden danach seien Camara und zwei weitere Männer "gesund und in Sicherheit" zurück in das Gefängnis im Zentrum der Hauptstadt Conakry gebracht worden.