Crucita Etxabe und María del Carmen Aguirre waren sechs Jahre alt, als ihre Welt in Flammen aufging. Es war Wochenmarkt in der Stadt. Mehr Menschen als sonst drängten sich durch die engen Gassen von Guernica. Am Nachmittag fielen die ersten Bomben. Zunächst Sprengbomben, dann Brandbomben. Am Abend des 26. April 1937 existierte der Ort nicht mehr.