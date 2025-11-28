Crucita Etxabe und María del Carmen Aguirre waren sechs Jahre alt, als ihre Welt in Flammen aufging. Es war Wochenmarkt in der Stadt. Mehr Menschen als sonst drängten sich durch die engen Gassen von Guernica. Am Nachmittag fielen die ersten Bomben. Zunächst Sprengbomben, dann Brandbomben. Am Abend des 26. April 1937 existierte der Ort nicht mehr.
Spanien„Dieses Verbrechen haben Deutsche begangen“
Lesezeit: 4 Min.
Frank-Walter Steinmeier reist als erster Bundespräsident in die spanische Stadt Guernica, um die Verantwortung seines Landes für das Massaker einzugestehen.
Von Patrick Illinger, Guernica
Syrien:"Ich bin fast ein Jahr in Syrien, ich habe nichts"
Von Berlin aus betrachtet ist der Krieg in Syrien vorbei – und der Druck wird immer erbarmungsloser, dass die Flüchtlinge endlich heimgehen. Zeit, mal Leute zu treffen, die versuchen, in den Ruinen etwas aufzubauen.
Lesen Sie mehr zum Thema