31. Januar 2019, 17:46 Uhr SZ Espresso Der Tag kompakt - die Übersicht für Eilige

Juan Guaidó führt die Proteste gegen Machthaber Maduro an. Das Europäische Parlament sieht in ihm nun offiziell den legitimen Staatschef.

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Matthias Fiedler

Der Tag kompakt

EU-Parlament erkennt Guaidó als venezolanischen Interims­präsidenten an. Die Parlamentarier begründen dies mit den jüngsten Äußerungen von Machthaber Maduro. Dieser hatte die EU-Forderung nach einer umgehenden Neuwahl des Präsidenten abgelehnt. Der 35-jährige Guaidó hatte den zunehmend autokratisch regierenden Maduro im Januar herausgefordert. Die Einzelheiten

Brandenburger Landtag soll künftig zur Hälfte aus Frauen bestehen. Ein entsprechendes Gesetz verabschiedeten die Parlamentarier nach einer Initiative der Grünen. CDU und AfD stimmten dagegen und könnten auch gerichtlich versuchen, den Beschluss rückgängig zu machen, schreibt Jens Schneider.

Italien rutscht in die Rezession. Die italienische Wirtschaftsleistung schrumpft zum zweiten Mal in Folge. Ein Grund sind die Haushaltspläne der Regierung - sie will weitere Schulden machen. Der Streit über diese Pläne mit der EU-Kommission sorgt für viel Verunsicherung an den Märkten. Italienische Unternehmen verlieren das Vertrauen in die Regierung. Von Ulrike Sauer

Haftbefehl gegen Arafat Abou-Chaker aufgehoben. Der Chef des bekannten arabischstämmigen Berliner Clans kommt aus der Untersuchungshaft frei. Abou-Chaker war vor 16 Tagen festgenommen worden. Ihm wurde die versuchte Anstiftung zur Entführung von Familienangehörigen des Rappers Bushido vorgeworfen. Mehr Informationen

Acht Menschen sterben bei arktischen Temperaturen in den USA. Der Polarwirbel, der das nordamerikanische Wetter bestimmt, sorgt für lebensbedrohliche Temperaturen in großen Teilen des Landes. Betroffen sind etwa 83 Millionen Menschen - vor allem im Mittleren Westen und den Ballungsgebieten an den Großen Seen, etwa am Lake Michigan. Die Details

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Die unsichtbaren Dramen des Brexit. Für Millionen EU-Bürger in Großbritannien und Briten in der EU kann ein ungeregelter Brexit fatale Folgen haben. Angehörige von Pflegebedürftigen, Arbeitslose oder Grenzarbeiter wissen nicht, wie es weiter geht. Sechs Betroffene erzählen. Von Thomas Hummel

Apples Masche zieht nicht mehr. Der Konzern ist immer noch abhängig vom teuren iPhone, doch die Verkäufe schwächeln. In Zukunft muss Apple mehr bieten, um gegen die Konkurrenz bestehen zu können. Kommentar von Helmut Martin-Jung

Essen aus dem Müllcontainer - eine Frage der Moral. Zwei Studentinnen knacken den Müllcontainer eines Edeka-Marktes in Olching und wollen mitnehmen, was niemand haben wollte. Trotzdem werden sie bestraft. Von Ulrike Heidenreich

SZ-Leser diskutieren

Bienen-Volksbegehren: Ist die konventionelle Landwirtschaft am Ende? "Es ist offensichtlich, dass sich die konventionelle Landwirtschaft ändern muss", schreibt Monikamm207. "Vor allem der Tierschutz und die Qualität der Produkte müssen im Vordergrund stehen. Und ja, die Verbraucher/innen müssen bereit sein, für gute, gesunde und verantwortungsbewusst hergestellte Produkte mehr zu bezahlen." H.P.Schreck findet: "Die aktuelle Bodenbewirtschaftung ist oft alles andere als konventionell, sondern meist industriell und auf eine kurzfristige Ertragssteigerung ausgelegt. Ich wünsche mir eine Landwirtschaft, die nicht alles dem Weltmarkt unterordnet." Diskutieren Sie mit uns.