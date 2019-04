30. April 2019, 15:01 Uhr Venezuela Guaidó riskiert alles

Oppositionsführer Guaidó versucht in Venezuela, eine Entscheidung im Machtkampf mit Maduro zu erzwingen.

Er lässt einen prominenten Oppositionellen befreien und behauptet, das Militär laufe nun zu ihm über.

Maduro kündigt sofort Gegenmaßnahmen an.

Von Benedikt Peters

Der Herausforderer sorgt für eine Überraschung im Morgengrauen. Juan Guaidó blickt entschlossen in die Kamera, um ihn herum stehen Soldaten, und er sagt: "Jetzt ist der Moment." Der Moment, in dem der 35-jährige Oppositionsführer den Machtkampf mit dem autokratischen Herrscher Nicolás Maduro für sich entscheiden will.

Gegen sechs Uhr am Morgen wird das Video in Venezuela veröffentlicht, in Europa ist es da schon Mittag. Und es hat Sprengkraft, nicht nur, weil einige Soldaten im Hintergrund zu sehen sind. Sondern vor allem, weil der Mann rechts im Bild ein bekannter Oppositionsführer ist, Leopoldo López, den die Maduro-Regierung unter Hausarrest gestellt hatte. Guaidó hat López befreien lassen, so lautet die Botschaft.

Das Video sorgt für beträchtliche Aufmerksamkeit, weil es zeigt, dass es Guaidó gelungen ist, zumindest einige venezolanische Soldaten auf seine Seite zu ziehen. Der Zeitpunkt der Befreiungsaktion ist bei Weitem kein Zufall. Vor wenigen Wochen hat Guaidó seine "Operation Freiheit" gestartet, eine Serie von Demonstrationen, mit denen er die Macht in Venezuela erringen will. Die finale Phase dieser Operation soll an diesem Mittwoch, dem 1. Mai, steigen, für den Tag hat der Oppositionsführer einen Marsch auf Caracas angekündigt.

Und doch ist sehr fraglich, ob er damit Erfolg haben kann. Seine Bewegung war in den vergangenen Monaten ins Stocken geraten, nachdem Guaidó sich am 23. Januar zum Interimspräsidenten ernannt und damit Maduro den Kampf angesagt hatte. Nach wie vor kamen Menschen zu den Demonstrationen der Opposition, doch sie konnten nicht die Durchschlagskraft entfalten, die es gebraucht hätte, um etwas in Venezuela zu verändern, diesem Land mit einer arg gebeutelten Bevölkerung. In Venezuela fehlt es an Lebensmitteln, an Hygieneartikeln und Medikamenten. In den vergangenen Wochen hat eine Serie von Ausfällen der Strom- und Wasserversorgung die Krise noch verschärft. Mindestens 3,7 Millionen Menschen sind inzwischen aus dem Land geflohen, mehr als ein Neuntel der Bevölkerung.

Guaidó gilt vielen als Hoffnungsträger, doch in einem entscheidenden Punkt kam er bisher nicht voran. Als entscheidender Faktor im venezolanischen Machtkampf gilt das Militär, und dieses hat Maduro bisher die Treue gehalten. Zu erklären ist dies damit, dass die Armeeführung künstlich aufgebläht wurde und zahlreiche Privilegien genießt. Zudem sind etliche Generäle nach Berichten von Investigativjournalisten gemeinsam mit dem Führungszirkel um Maduro in kriminelle Geschäfte verstrickt. Sie haben kein Interesse an einem Machtwechsel.

Guaidó will mit dem Video signalisieren, dass sich das nun ändere. Dass das Militär nun zu ihm überlaufe, was wiederum die Teilnahmezahlen für seinen "Marsch auf Caracas" in die Höhe treiben soll. Aber ob das aufgeht, ist äußerst ungewiss. Guaidó sagt in dem Video zwar, die Armee stünde nun auf seiner Seite. Faktisch aber sind im Hintergrund nur wenige Soldaten zu sehen. Auch in der Vergangenheit gab es einige wenige Deserteure, aber das war nicht der Rede wert.

Das Maduro-Regime reagierte kurz nach der Veröffentlichung. Informationsminister Jorge Rodríguez twitterte, es handle sich um eine kleine Gruppe von "Verrätern", die einen Staatsstreich geplant und die nun ausgeschaltet würden.

Welche der beiden Deutungen obsiegt, das könnte sich nun auf den Straßen Venezuelas entscheiden. Es kommt darauf an, wie viele Menschen Guaidós Aufruf folgen werden. In jedem Fall riskiert der 35-jährige Oppositionsführer viel. Die USA und zahlreiche europäische Staaten stehen zwar hinter ihm, darunter auch Deutschland, dessen Außenminister Heiko Maas sich am Mittwoch in Kolumbien mit venezolanischen Oppositionellen treffen will. Ob das Guaidó aber weiterhin vor einer Verhaftung schützen wird, ist fraglich. In Venezuela laufen ohnehin schon mehrere Gerichtsverfahren gegen ihn, und kürzlich erst hat die Maduro-treue Justiz seine Immunität aufgehoben, die er als Parlamentspräsident genoss. Venezuela dürften turbulente Tage bevorstehen.