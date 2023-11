Der Rädelsführer der rechtsterroristischen "Gruppe S." ist vom Oberlandesgericht Stuttgart am Donnerstag zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. In dem Prozess waren insgesamt elf Männer angeklagt. Ihnen wurde vorgeworfen, eine Terrorzelle gegründet oder unterstützt zu haben.

Die Bundesanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine Haftstrafe von sieben Jahren für Werner S. gefordert, nach dem die "Gruppe S." auch benannt ist. Die Verteidigung hatte auf einen Freispruch plädiert. Neben S. waren zehn weitere Mitglieder oder Unterstützer der Gruppe angeklagt. Neun von ihnen wurden ebenfalls zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, teils auf Bewährung. Ein Angeklagter wurde freigesprochen.

Die "Gruppe S." ist eine rechtsextremistische Terrorzelle, die einen Umsturz in der Bundesrepublik zum Ziel hatte. Durch koordinierte Anschläge auf Moscheen, Politiker und Menschen aus dem linken Spektrum wollten die Mitglieder mutmaßlich einen Bürgerkrieg herbeiführen. Zunächst war die Gruppe im Internet aktiv, bewaffnete sich dann und hielt auch Schießübungen ab. Die elf Angeklagte waren im Februar 2020 festgenommen worden.

Die Bundesanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer für den mutmaßlichen Anführer der Gruppe, Werner S. aus der Nähe von Augsburg, eine Haftstrafe von sieben Jahren gefordert, die Verteidigung hatte auf einen Freispruch plädiert. Neben S. waren zehn weitere Mitglieder oder Unterstützer der Gruppe angeklagt. Auch für diese hatte die Bundesanwaltschaft unterschiedlich lange Haftstrafen gefordert. Die Verteidiger hatten bis auf eine Ausnahme auf Freisprüche plädiert.

Die Vertreterin der Bundesanwaltschaft hatte vor Gericht gesagt, Mitglieder der Gruppe hätten die Übernahme der Bundesrepublik Deutschland durch Geflüchtete gefürchtet und dagegen in den Kampf ziehen wollen. Ein Verteidiger hingegen nannte die Gruppe eine "Ansammlung Sprüche klopfender Wichtigtuer". Die Mehrheit der Angeklagten befindet sich zwischenzeitlich nicht mehr in U-Haft.

Das streng gesicherte Verfahren lief seit mehr als 170 Verhandlungstagen und wurde aufgrund des Umfangs und der Corona-Pandemie in die Länge gezogen. Nach Angaben des Gerichts wurden in dieser Zeit mehr als 130 Zeugen vernommen und rund 1000 Dokumente behandelt, darunter viele Chat-Protokolle der Gruppe. Außerdem seien mehr als 200 mitgeschnittene Telefonate angehört worden. Einer der Verdächtigen war bereits vor Anklageerhebung in Untersuchungshaft gestorben. Einer der Angeklagten aus Bayern war überraschend während des Prozesses gestorben. Der Mann war nach Angaben des Oberlandesgerichts auf der Heimfahrt von einer Verhandlung im Stammheimer Hochsicherheitstrakt kurz vor seiner Wohnung tot zusammengebrochen.