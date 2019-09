Was wichtig ist

Grundsteuer soll nicht länger die Mieter treffen. Das Land Berlin will über den Bundesrat erreichen, dass Eigentümer die Kosten selbst tragen müssen. Davon würden 58 Prozent aller deutschen Haushalte profitieren. Von Robert Roßmann

Lehrermangel an deutschen Grundschulen. Die Länder haben sich drastisch verschätzt, es kommen weit mehr Kinder in die Schule als gedacht, zeigt eine neue Studie. Schon jetzt ist klar, dass bis dahin die Unis zu wenige Lehrer ausbilden. Von Bernd Kramer

Britische Regierung hat offenbar vor, das No-Deal-Gesetz zu umgehen. Einem Bericht zufolge plant Premierminister Johnson, eine Verschiebung des Austrittstermins zu beantragen. Allerdings will er gleichzeitig erklären, die Regierung sei dagegen. Zur Meldung

Rafael Nadal gewinnt zum vierten Mal die US Open. Im Finale siegt der Mallorquiner gegen Daniil Medwedew. Der Russe fordert den zehn Jahre älteren Nadal fünf Sätze lang bis aufs Äußerste. Für Nadal ist es der 19. Grand-Slam-Titel, damit liegt er nur noch einen Turniersieg hinter Roger Federer. Von Jürgen Schmieder

Was wichtig wird

Johnson will erneut Neuwahl im Unterhaus beantragen. Bei einem ersten Versuch am Mittwoch hatte der britische Premierminister die dafür nötige Zweidrittelmehrheit deutlich verfehlt. Johnson will am 15. Oktober wählen lassen, um dann zwei Tage später beim EU-Gipfel mit einem Mandat für seinen kompromisslosen Brexit-Kurs zu erscheinen. Es wird zudem erwartet, dass das Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit an diesem Montag mit Billigung von Queen Elizabeth II. in Kraft tritt.

Neue Italienische Regierung stellt sich Vertrauensabstimmung im Abgeordnetenhaus. Das neue Kabinett von Ministerpräsident Conte war am Donnerstag vereidigt worden. Zuvor hatten sich die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die Sozialdemokraten auf eine gemeinsame Regierung geeinigt. Die frühere Regierung aus Fünf Sternen und rechter Lega war im August zerbrochen. Die rechte Opposition hat für Montag eine Protestkundgebung vor dem Parlament angekündigt.

Entwicklungsminister Gerd Müller präsentiert "Grünen Knopf". Das staatliche Siegel soll sozial und ökologisch hergestellte Textilien kennzeichnen. Es gibt aber auch Kritik. Denn Voraussetzung für den Grünen Knopf ist unter anderem die Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns, der aber häufig nicht ausreicht, eine Existenz zu sichern. Mehr Informationen von Caspar Dohmen

Deutsche Nationalmannschaft trifft in der EM-Qualifikation auf Nordirland. Nach der Niederlage am Freitag gegen die Niederlande trifft die Mannschaft von Trainer Löw in Belfast um 20.45 Uhr auf die in dieser Qualifikationsrunde noch ungeschlagenen Nordiren.

Frühstücksflocke

Mit unfreundlichen Grüßen. Der Kölner Dom? Sehr gruselig. Die East Side Gallery? Totaler Blödsinn. In so mancher Online-Bewertung kommen selbst die berühmtesten Sehenswürdigkeiten ganz schlecht weg. Eine mies gelaunte Deutschlandreise