Sozialminister Hubertus Heil will Bedürftige in der Corona-Krise stärker unterstützen. "Besonders für hilfsbedürftige Menschen in den Grundsicherungssystemen bedeuten die verlängerten und andauernden Corona-Maßnahmen auch zusätzliche soziale Sorgen im Alltag", sagte der SPD-Politiker am Freitag in Berlin. Er will Grundsicherungsempfängern daher einen Corona-Zuschuss zahlen und prüfen, ob man sie mit Masken versorgen kann. Wie hoch der Zuschuss sein könnte, sagte Heil zunächst nicht. Er wolle seine Idee in der Bundesregierung beraten. Im Sommer war ein ähnlicher Vorschlag in der Koalition abgelehnt worden. Nun seien die Voraussetzungen aber anders, sagte Heil. Niemand dürfe finanzielle Hürden haben, sich Masken zu besorgen.