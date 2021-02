Von Anna Günther und Paul Munzinger

Er könne schon noch schlafen, sagt Andreas Fischer am Telefon, "aber ich schlafe schlecht". An diesem Montag macht die Grundschule im niederbayerischen Landau an der Isar wieder auf, und die Tage des Schulleiters waren sehr voll in der vergangenen Woche. Sie mussten Corona-Reihentests für Lehrer organisieren, Tische auseinanderrücken, Möbel in die Turnhalle und die Mensa tragen, den Teppich im Musiksaal mit Plastikplane auslegen. Ist hygienischer. Fischer braucht jeden Winkel, um die 450 Kinder mit eineinhalb Meter Abstand über die Schule zu verteilen. Die eine Hälfte wird montags und mittwochs kommen, die andere dienstags und donnerstags. Freitag haben alle daheim Distanzunterricht. Dazu kommt die Notbetreuung für alle Kinder, die nicht daheim sein können.