Barbara Mächtle ist es gewohnt, dass die Medien bei ihr anklopfen. Dass Journalisten wissen wollen, was eigentlich los ist an den Schulen, vor allem an dieser einen Grundschule in Ludwigshafen, die sie leitet. Normalerweise trudeln die Anfragen kurz vor Schuljahresende ein, wenn absehbar ist, wie viele Schüler versetzt werden. Denn vor drei Jahren erlangte ihre Schule bundesweite Bekanntheit, weil 39 von 126 Erstklässlern das Schuljahr wiederholen mussten. Im vergangenen Jahr waren es 37 von 141.
Bildungspolitik„Wir entlassen Schüler, bei denen wir wissen: Das geht nicht gut“
Es läuft etwas gewaltig schief an den Schulen – das Thema bestimmt auch den Wahlkampf in Rheinland-Pfalz. Aber was müsste sich ändern? Zu Besuch an einer Grundschule, an der zuletzt fast 40 Erstklässler sitzen geblieben sind.
Von Kathrin Wiesel-Lancé, Ludwigshafen
