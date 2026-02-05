Barbara Mächtle ist es gewohnt, dass die Medien bei ihr anklopfen. Dass Journalisten wissen wollen, was eigentlich los ist an den Schulen, vor allem an dieser einen Grundschule in Ludwigshafen, die sie leitet. Normalerweise trudeln die Anfragen kurz vor Schuljahresende ein, wenn absehbar ist, wie viele Schüler versetzt werden. Denn vor drei Jahren erlangte ihre Schule bundesweite Bekanntheit, weil 39 von 126 Erstklässlern das Schuljahr wiederholen mussten. Im vergangenen Jahr waren es 37 von 141.