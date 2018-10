25. Oktober 2018, 18:46 Uhr Grundsatzstreit Vorletztes Gericht

Die evangelische Kirche muss eine abgelehnte Job-Bewerberin entschädigen, urteilen Bundesrichter. Die Frau ging leer aus, weil sie keiner Kirche angehört. Endgültig muss darüber wohl Karlsruhe entscheiden.

Von Wolfgang Janisch , Karlsruhe

Im Frühjahr hatte der Europäische Gerichtshof vorgelegt, nun hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) nachgezogen. Eine Frau, der wegen ihrer fehlenden Religionszugehörigkeit eine Stelle bei der evangelischen Kirche versagt blieb, erhält eine Entschädigung in Höhe von knapp 4000 Euro. Die Ablehnung ihrer Bewerbung war diskriminierend, befand das BAG.

Das Urteil aus Erfurt dürfte nur eine Durchgangsstation auf dem Weg zum Bundesverfassungsgericht sein, davon ging auch Anja Schlewing aus, Vorsitzende Richterin am Bundesarbeitsgericht. "Wir sitzen ein bisschen zwischen Luxemburg und Karlsruhe", sagte sie laut epd in der Verhandlung an diesem Donnerstag. Die Bemerkung der Richterin traf den Kern: Wie streng die Anforderungen der Kirchen an die Glaubenstreue ihrer Mitarbeiter sein dürfen, ist zwischen Europäischem Gerichtshof (EuGH) und deutschem Verfassungsgericht umstritten.

Endgültig muss wohl Karlsruhe entscheiden. Der EuGH aber hat bereits den Weg gewiesen

Ausgangspunkt des BAG-Urteils ist die Klage der Berlinerin Vera Egenberger, die sich 2012 beim Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung beworben hatte. Keine große Sache eigentlich, eine befristete Referentenstelle, es sollte ein Bericht zur Umsetzung der Anti-Rassismus-Konvention in Deutschland erstellt werden. Aber die Frau bekam die Stelle nicht. Und weil sie vermutet, ihre Bewerbung sei an ihrer fehlenden Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche gescheitert, wurde ein Fall für das Antidiskriminierungsgesetz daraus. Danach sind Diskriminierungen aus religiösen Gründen verboten. Andererseits enthält das Gesetz eine Hintertür für die Kirchen - wenn die Religionszugehörigkeit eine "gerechtfertigte berufliche Anforderung" darstellt.

Das BAG legte den Fall dem EuGH vor, und damit wurde aus dem kleinen Prozess ein großer Grundsatzstreit. Denn das Bundesverfassungsgericht hat den Kirchen in solchen Fragen stets einen großen Spielraum eingeräumt, und zwar bis in die jüngste Zeit. 2014 billigte das Gericht sogar die Kündigung eines Chefarztes, der - weil in zweiter Ehe verheiratet - seine Stelle in einem katholischen Krankenhaus verlieren sollte. "Die staatlichen Gerichte dürfen sich nicht über das kirchliche Selbstverständnis hinwegsetzen, solange dieses nicht in Widerspruch zu grundlegenden verfassungsrechtlichen Gewährleistungen steht", befand Karlsruhe.

Mit einem fulminanten Urteil im Fall Egenberger hat sich der EuGH im April gegen die Karlsruher Position gewandt. Im September folgte der zweite Streich, das EU-Gericht beanstandete auch die Chefarztkündigung. In dieser neuen Lesart soll die Frage, ob Kirchentreue für einen bestimmten Job wirklich notwendig ist, nunmehr der vollen Überprüfung durch staatliche Gerichte unterworfen werden. Nur wenn die Zugehörigkeit zur Kirche "wesentlich, rechtmäßig und gerechtfertigt" ist, um das Ethos der Kirche in einer kirchlichen Tätigkeit glaubwürdig vertreten zu können, sind solche Loyalitätsanforderungen zulässig. Anders ausgedrückt: Die Gerichte sind bei der Jobvergabe mit im Spiel, sie achten darauf, dass niemand aus religiösen Gründen diskriminiert wird, etwa an Arbeitsstellen, die mit dem Kernauftrag der Kirche nicht so viel zu tun haben. Karlsruhe war hier bisher deutlich zurückhaltender: Welche Mitarbeiter die Kirchen benötigen, um mit ihren Grundsätzen im Einklang zu sein, das bestimmen die Kirchen; die Gerichte beschränken sich auf eine "Plausibilitätskontrolle". Sollte die evangelische Kirche gegen das Urteil aus Erfurt nach Karlsruhe gehen, wird das Bundesverfassungsgericht seine Position revidieren müssen: EU-Recht geht über deutsches Recht.