Der Grundrechte-Report 2026 kritisiert neue digitale Überwachungstechniken und sieht eine dramatische Militarisierung der deutschen Politik. „Die Bundesregierung will Deutschland so weit aufrüsten, dass Kriegsbeteiligungen möglich wären“, kritisieren die Herausgeber des am Donnerstag in Karlsruhe veröffentlichten 240-seitigen Berichts. Während für Militär und Rüstung Schulden gemacht würden, gebe es im Sozialen und bei Bildung einen Kahlschlag, kritisiert der Bericht.

In 42 Einzelbeiträgen will er Gefährdungen für den Rechtsstaat und für die Grundrechte aufzeigen. Beispielsweise geht es um die staatliche Überwachung von Internet und um die Auswertung von Handydaten durch Sicherheitsbehörden, um Flüchtlings- und Asylpolitik oder um Einschränkungen von Arbeiter- und Umweltrechten durch den US-Autobauer Tesla. Der Bericht spricht von immer drastischer werdenden Grundrechtsverletzungen.