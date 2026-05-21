Der Grundrechte-Report 2026 kritisiert neue digitale Überwachungstechniken und sieht eine dramatische Militarisierung der deutschen Politik. „Die Bundesregierung will Deutschland so weit aufrüsten, dass Kriegsbeteiligungen möglich wären“, kritisieren die Herausgeber des am Donnerstag in Karlsruhe veröffentlichten 240-seitigen Berichts. Während für Militär und Rüstung Schulden gemacht würden, gebe es im Sozialen und bei Bildung einen Kahlschlag, kritisiert der Bericht.
In 42 Einzelbeiträgen will er Gefährdungen für den Rechtsstaat und für die Grundrechte aufzeigen. Beispielsweise geht es um die staatliche Überwachung von Internet und um die Auswertung von Handydaten durch Sicherheitsbehörden, um Flüchtlings- und Asylpolitik oder um Einschränkungen von Arbeiter- und Umweltrechten durch den US-Autobauer Tesla. Der Bericht spricht von immer drastischer werdenden Grundrechtsverletzungen.
Bei der Vorstellung des Reports rief die frühere Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin alle Bürger zur Verteidigung der Grund- und Menschenrechte auf. „Ich beobachte seit mehreren Jahren, dass unter dem Vorwand von Sicherheitsinteressen Grundrechte immer weiter eingeschränkt werden sollen. Wir müssen dafür kämpfen, zu einer vernünftigen Balance zwischen Freiheit und Sicherheit zurückzukommen.“
Herausgegeben wird der nun zum 30. Mal veröffentlichte Grundrechte-Report von zehn Menschenrechtsorganisationen, darunter die Internationale Liga für Menschenrechte, Pro Asyl und die Humanistischen Union. Die Jahresberichte wollen aufzeigen, wie Gesetzgebung, Verwaltung und Behörden, aber auch Gerichte und Privatunternehmen die demokratischen und freiheitlichen Grundlagen der Gesellschaft gefährden.