8. Mai 2019, 17:05 Uhr SZ-Podcast "Das Thema" Wie das Grundgesetz entstanden ist

Das Grundgesetz ist seit 70 Jahren gültig, dabei entstanden weite Teile davon in nur wenigen Wochen. Wie ist das passiert und wie sollte sich das Grundgesetz verändern?

Vor genau 70. Jahren hat sich die Bundesrepublik Deutschland ihre Verfassung geben. Am 8. Mai 1949 beschloss der Parlamentarische Rat das Grundgesetz, am 24. Mai 1949 trat es in Kraft. Das historische Dokument wurde dabei stark von der Zeit beeinflusst, in der es entstanden ist. Und von den Menschen, die es geschrieben und interpretiert haben.

In dieser Folge von "Das Thema" erzählt deshalb Heribert Prantl, bis vor kurzem Mitglied der SZ-Chefredaktion, von zwei der sogenannten Väter und Mütter des Grundgesetzes. Außerdem vom Bundesverfassungsgericht und der Zukunft der deutschen Verfassung. Sollte es eine Volksabstimmung über die Europäisierung des Grundgesetzes geben?

Den gesamten SZ-Schwerpunkt zu 70. Jahren Grundgesetz können Sie hier nachlesen.

