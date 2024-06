EU:Der Grüne Deal gibt ein Lebenszeichen

Der europäische Grüne Deal, das große Klima- und Umweltprogramm von EU -Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen , schien zuletzt politisch erledigt zu sein – nun gibt er unverhofft wieder ein Lebenszeichen: Das Gesetz zur „Wiederherstellung der Natur“ fand nach einem monatelangen Ringen am Montagvormittag im Umweltrat der EU die nötige Mehrheit. Es gilt als wichtigstes europäisches Naturschutzgesetz seit Jahrzehnten. Die EU will demnach bis zum Jahr 2030 auf mindestens 20 Prozent der geschädigten Land- und Seefläche Renaturierungsmaßnahmen einleiten. Wälder werden aufgeforstet, Moore vernässt, Flüsse sollen wieder ihren natürlichen Lauf nehmen dürfen.

Den Ausschlag gab ein Alleingang der österreichischen Umweltministerin Leonore Gewessler. Die Grüne stimmte bei der Sitzung in Luxemburg gegen den Willen von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) für das Gesetz. Um die Abstimmung zu verhindern, hatte Nehammer am Sonntag einen Brief an den belgischen Ministerpräsidenten Alexander De Croo geschrieben, dessen Regierung die Ratspräsidentschaft innehat und somit über die Agenda der EU wacht: Gewessler handle nicht im Auftrag der österreichischen Regierung. Doch die belgische Regierung kam zu dem Ergebnis, es zähle allein das Votum der zuständigen Ministerin. Die von Nehammer angekündigte Klage dagegen vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) habe keine Chance.

Zuletzt änderten die belgische und niederländische Regierung ihre Haltung

Das Thema Renaturierung war lange Zeit Teil des Brüsseler Ringens um den Grünen Deal. Die vom CSU-Politiker Manfred Weber geführte Europäische Volkspartei (EVP) widersetzte sich im Europaparlament mehreren von der Kommission vorgelegten Naturschutzgesetzen, die mit Auflagen für die Landwirtschaft verbunden sind. Ein Gesetz zur Begrenzung des Pestizid-Einsatzes scheiterte im Parlament, das Renaturierungsgesetz jedoch fand dort eine knappe Mehrheit. Auch etliche EVP-Abgeordnete stimmten dafür, nachdem es in den abschließenden Verhandlungen (Trilog) mit der Kommission und den Mitgliedsländern abgeschwächt worden war.

In dem Kompromiss sind die EU-Staaten auch den Interessen der Landwirtschaft entgegengekommen. Wo vorher Pflichten festgeschrieben wurden, ist nun in vielen Fällen von Freiwilligkeit die Rede. Das Gesetz formuliert auch keine Ziele der Renaturierung, sondern nur Maßnahmen. Damit will man verhindern, dass Regierungen von Naturschutzverbänden verklagt werden können. Es wurde zudem eine „Notbremse“ vereinbart für den Fall, dass Lebensmittel knapp werden und deshalb zusätzliche Anbauflächen gebraucht werden. Dennoch teilte der Deutsche Bauernverband mit, dass er das Gesetz weiterhin ablehne und die Einigung „in aller Schärfe“ kritisiere.

Auch die deutsche Ampelregierung signalisierte nach dem Trilog Zustimmung, die abschließende Abstimmung unter den Mitgliedsländern schien nur noch Formsache zu sein. Doch dann rückten, mit Blick auf die Europawahlen, einige Regierungen ab, die belgische und die niederländische zum Beispiel. Die erforderliche qualifizierte Mehrheit – mindestens 55 Prozent der Regierungen müssen zustimmen und dabei mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung vertreten – geriet außer Reichweite. Das Gesetz verschwand von der Tagesordnung. Nun tauchte es wieder auf, dank Ministerin Gewessler, die im Namen der Grünen eine Koalitionskrise in Kauf nimmt.

Der für Umwelt zuständige EU-Kommissar Virginijus Sinkevičius aus Litauen wies in Luxemburg darauf hin, wie wichtig das Renaturierungsgesetz für die EU sei. Das Vertrauen in den Gesetzgebungsprozess der EU gehe verloren, wenn bereits vereinbarte Texte wieder gekippt werden. Und die EU werde unglaubwürdig als Antreiber im Umwelt- und Klimaschutz. Sinkevičius hatte die EU-Delegation beim Weltnaturgipfel Ende 2022 im Montreal angeführt. Das Renaturierungsgesetz ist das Mittel der EU, um das in Montreal vereinbarte Biodiversitätsabkommen einzuhalten. Es besagt beispielsweise, dass weltweit bis zum Jahr 2030 auf 30 Prozent der geschädigten Flächen Reparaturmaßnahmen beginnen sollen.

Die Grünen sehen sich in Brüssel als Schutzmacht für den Grünen Deal

Die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen zeigte sich in Luxemburg erleichtert. Nachdem das Gesetz „in die Mühlen des Wahlkampfs“ geraten sei, zeige die EU nun, wie wichtig ihr der Schutz von Umwelt und Natur sei. Lemke erwähnte die Bedeutung von Renaturierungen im Hochwasserschutz, aber auch für die Landwirtschaft, die auf den Erhalt der Artenvielfalt angewiesen sei. Auf die Frage, ob diese Abstimmung ein Modell für künftige „progressive Mehrheiten“ in der EU sei, erwiderte sie: Auch konservative Regierungen hätten ja für das Gesetz gestimmt.

Die Grünen sehen sich in Brüssel als Schutzmacht für den Grünen Deal, den Ursula von der Leyen 2019 auf den Weg gebracht hat. Ob sie Teil der Parlamentsmehrheit werden, die von der Leyens zweite Amtszeit trägt, wird sich in den Verhandlungen der nächsten Wochen erweisen.