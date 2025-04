Es soll an diesem Nachmittag eigentlich darum gehen, was die Grünen aus der verkorksten Wahl lernen. Und wie es ohne den Kanzlerkandidaten, der nicht mehr in der ersten Reihe stehen will, weitergeht. „Kein Wahlkampf kommt ohne Fehler aus. Auch ich habe welche gemacht“, räumt Habeck ein. Aber statt sie zu benennen, arbeitet er sich lieber an der Strategie der anderen ab. Die Union hatte ihn für Schuldenpläne verspottet, um sie dann selbst umzusetzen. Deren Wählerinnen und Wähler sollten nun nicht enttäuscht sein, ätzt Habeck. „Sie haben ja die Enttäuschung gewählt.“

Die Partei habe „entscheidende Debatten“ nicht für sich gewinnen können

Es ist vielleicht kein gutes Omen, dass die Grünen den Aufbruch in die neue Oppositionsrolle an einem Ort starten wollen, der wie eine Rückkehr an den Ausgangspunkt einer missratenen Reise wirkt. In den Backsteinbauten im Westhafen begann im November 2021 das, was viele Grüne inzwischen für den Beginn des eigenen Niedergangs halten. Als hier Ende 2021 der Koalitionsvertrag der angehenden Ampelregierung vorgestellt wurde, hofften SPD, Grüne und FDP noch viel. „Mehr Fortschritt wagen“ stand als selbstbewusstes Motiv auf dem 178-seitigen Papier. Vor laufenden Kameras lobten führende Grüne den „Spirit“ der Vereinbarung. Fotos von damals zeigen Annalena Baerbock und Robert Habeck mit siegesgewissem Lächeln.

Doch der Spirit des Aufbruchs ist dahin. Die Partei verzeichnet zwar seit dem Bruch der Ampelkoalition die größte Eintrittswelle der vergangenen Jahre. Auf fast 169 000 Mitglieder kommen die Grünen inzwischen. Die Wahlergebnisse aber sind ein ums andere Mal ernüchternd. Bei der Europawahl und mehreren Landtagswahlen verloren die Grünen massiv. Und mit ihrem Stimmenanteil von 11,6 Prozent bei der Bundestagswahl im Februar sind sie vom erklärten Ziel der Volkspartei nach wie vor weit entfernt.

Die Grünen gehen mit sich und der Regierung auf dem Länderrat, wie ihr kleiner Parteitag mit etwa 100 Delegierten heißt, ins Gericht. Die Partei habe „entscheidende Debatten“ nicht für sich gewinnen können, „etwa zur Zukunft der sozialen Sicherungssysteme oder zur Migrationspolitik, bei der wir eine kommunikative und strategische Unklarheit an den Tag gelegt haben“. Die „wirtschaftlich schwierige Situation“ sei den Grünen angelastet worden, heißt es im Papier des Vorstands weiter.

Der Osten Deutschlands ist längst nicht die einzige Baustelle der Grünen

Nun vollzieht sich ein Generationenwechsel. Neben Baerbock und Habeck wird auch Cem Özdemir, bislang noch Landwirtschafts- und Forschungsminister, die Bundespolitik verlassen. Özdemir soll im März 2026 versuchen, Winfried Kretschmann als bislang einzigen Ministerpräsidenten der Grünen zu beerben. Aber auch in Baden-Württemberg liegen die Grünen bislang weit hinten.

Grünen-Vordenker Lukas Beckmann forderte am Sonntag, ostdeutsche Führungsfiguren wieder stärker einzubinden. Die Partei brauche den Perspektivwechsel, der den Blick öffne für die jeweils andere Seite, sagte Beckmann, der in den ersten fünf Jahren der Grünen bis 1984 ihr Geschäftsführer und später einer ihrer Parteichefs war. „Es ist wichtig, den Stimmen von Menschen zuzuhören, die in ihrem Leben die Grenzen von Demokratie und die Ängste von Unterdrückung erlebt haben.“ Beckmann hielt am Sonntag eine Rede zum Tod des Bürgerrechtlers und früheren Grünen-Bundestagsabgeordneten Gerd Poppe, der auch zu den führenden Köpfen der friedlichen Revolution in Ostdeutschland gehörte.

Doch der Osten Deutschlands ist längst nicht die einzige Baustelle der Grünen. Von „krassen Zeiten“ spricht Parteichefin Franziska Brantner am Sonntag. Zur Wirtschaftskrise hat sich spätestens mit Trumps Einzug ins Weiße Haus eine Krise der internationalen Beziehungen gesellt, überall auf der Welt geraten Demokratien von rechts unter Druck. „Merz hat die Vertrauenskrise nicht gelindert, er hat sie weiter angeheizt“, wirft Brantner dem CDU-Chef vor. Union und SPD „verweigern den Aufbruch“, und würden gerade versuchen, „Feuer mit Benzin zu löschen“, warnt sie. „Das ist der Moment, wenn Demokratien kippen können: Wenn niemand mehr für sie kämpft.“

„Lauter“, „stärker“, „unterscheidbarer“ wollen sie jetzt sein

Die Grünen wollen diejenigen sein, die diesen Kampf austragen, und zwar aus der Opposition heraus. Dafür finden sie viele Adjektive. „Lauter“, „stärker“, „unterscheidbarer“ wollen sie künftig sein. Auch das Wort „konfliktfähig“ steht hoch im Kurs. Was genau das inhaltlich bedeuten soll, bleibt weitgehend offen. Nicht nur in ihrem Leitantrag für den Länderrat, auch in den Debatten auf der Bühne klammern die Teilnehmer inhaltliche Punkte weitgehend aus. Lieber danken sie einander ausgiebig, vergewissern sich gegenseitig, dass sie so viel gar nicht falsch gemacht haben – und keilen gegen Friedrich Merz und Markus Söder.

Gleichzeitig wissen sie genau: Die heftigen Diskussionen lassen sich aufschieben, aber nicht verhindern. Das gilt auch und vor allem für die Migrationspolitik, die „vielleicht das schwerste Thema für uns ist“, wie Fraktionschefin Katharina Dröge sagt. Statt wie früher wachsweiche Absätze voller Formelkompromisse zu formulieren, verschieben die Grünen derartige Grundsatzdebatten in die Gremien – und damit in die Zukunft. Die Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Flucht und Migration, Svenja Borgschulte, will das nicht ganz zulassen. „Bei der Verteidigung der Menschenrechte hätten wir lauter und klarer sein müssen“, sagt sie. Zu oft hätten sich die Grünen treiben lassen, im Wahlkampf das „Bullshit-Bingo“ mitgespielt, „aus Angst vor Machtverlust und aus Angst vor der Springer-Presse“, so Borgschulte. „Wir waren nicht der Rechtsruck, aber wir haben ihn auch nicht gestoppt.“

Dröge will ihr in diesem Punkt nicht zustimmen. Für sie ist vielmehr die Essenz der vergangenen Jahre, dass die Grünen „erst an die Küchentische und dann in die Heizungskeller“ hätten gehen sollen. Und eine Lehre, die sie selbst im Umgang mit CDU-Chef Merz bereits umzusetzen scheint: „Wir waren zu nett.“