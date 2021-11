Brandtner will kandidieren

Bei den Grünen könnte es zu einem Konkurrenzkampf um die Nachfolge von Annalena Baerbock und Robert Habeck an der Parteispitze kommen. Wie die SZ aus Grünen-Kreisen erfuhr, will die Bundestagsabgeordnete Franziska Brandtner, 42, sich für den Vorsitz bewerben. Zuerst hatte der Spiegel darüber berichtet. Bisher war nur bekannt, dass sich wohl die Abgeordneten Omid Nouripour und Ricarda Lang bewerben wollen, offiziell ist diese Kandidatur aber noch nicht. Lang, 27, Sozialpolitikerin aus der Nähe von Stuttgart, ist gerade zum ersten Mal in den Bundestag eingezogen und gehört zum linken Parteiflügel. Nouripour, 46, Frankfurter mit iranischen Wurzeln, sitzt schon 15 Jahre im Bundestag und ist erfahrener Außenpolitiker. Europapolitikerin Brandtner ist auch aus Baden-Württemberg und zählt zu den Realos.