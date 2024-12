Wahlprogramm:Grüne fordern Deutschlandfonds und humane Migrationspolitik

Die Grünen wollen die Schuldenbremse reformieren und schlagen parallel einen milliardenschweren Deutschlandfonds für Investitionen vor. Das geht aus dem Wahlprogramm der Partei hervor, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt. „Der Investitionsstau in Deutschland liegt im dreistelligen Milliardenbereich“, heißt es darin. Die Schuldenbremse in ihrer aktuellen Form verhindere „die notwendigen Investitionen in Infrastruktur, in die Dekarbonisierung unseres Landes und in eine starke, zukunftsfähige Wirtschaft“. Daher sprechen sich die Grünen – ähnlich wie die SPD, aber anders als die Union – für eine Reform aus.

Kurzfristig wollen die Grünen darüber hinaus einen milliardenschweren „Deutschlandfonds für Bund, Länder und Kommunen“ aufsetzen, um den Zeitraum bis zur Reform der Schuldenbremsen zu überbrücken und kurzfristig Investitionen zu ermöglichen. Auch die SPD fordert in ihrem Wahlprogramm einen solchen Fonds. Geht es nach den Grünen, soll er das nötige Geld bereitstellen, um Schienen zu bauen, Kitas und Schulen zu sanieren, Forschung zu finanzieren und Unternehmen den Raum für Investitionen zu ermöglichen. Die Grünen betonen, dass der Fonds kein Ersatz sei „für die Aufgabe, im Haushalt stärker zu priorisieren und effizienter mit den vorhandenen Einnahmen umzugehen“. Wie genau der Fonds finanziert werden soll, bleibt in dem Papier offen.

Energiepreise als Basis für „ein bezahlbares Leben“

Ein zentrales Motiv des Grünen-Wahlprogramms ist es, das Leben wieder „bezahlbar“ zu machen. Ganze 33 Mal kommt das Wort in dem Dokument vor. Damit wenden sich die Grünen insbesondere gegen das Narrativ der Rechtspopulisten, grüne Politik und Klimaschutz verteure per se das Leben.

Einen besonderen Fokus bei der Bezahlbarkeit legen die Grünen auf das Thema Energie. Günstiger Strom aus erneuerbaren Energien sichere den Wohlstand und sei „die Grundlage für ein bezahlbares Leben“, heißt es im Wahlprogramm. Die Grünen schlagen vor, die Stromsteuer „auf das europäische Mindestmaß“ zu senken, auch die Netzentgelte wollen sie auf ein Minimum reduzieren.

Zudem will die Partei ein zentrales, aber gescheitertes Versprechen der Ampelregierung umsetzen: das Klimageld. „Alle Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen bekommen zum Ausgleich einen Großteil der Einnahmen der CO₂-Bepreisung von Gebäudewärme und Transport als Klimageld zurück“, heißt es in dem Wahlprogramm. Die Grünen wollen das Klimageld „so schnell wie möglich“ einführen, es soll „direkt und ohne vorherige Beantragung auf das Konto eingehen“. Das Vorhaben war in der aktuellen Legislatur unter anderem an dem Mechanismus für solche Überweisungen gescheitert.

Warnung vor Angriffen auf die Sicherheit

Galten die Grünen noch in den 80er-Jahren als bedingungslose Friedenspartei, verdeutlicht das jetzige Wahlprogramm: Mit den Kriegen in der Ukraine und Nahost haben sich die Zeiten aus ihrer Sicht radikal geändert. Ihr Versprechen, mehr Sicherheit zu schaffen, verbindet die Partei nun mit einer eindringlichen Warnung. Die Sicherheit werde „von außen und innen angegriffen“. Sie bedeute im 21. Jahrhundert deshalb, „dass unsere Bundeswehr gut ausgerüstet ist und ebenso, dass wir unsere Bahnstrecken, Häfen und Stromleitungen schützen, Lieferengpässe vermeiden, Cyberangriffe verhindern und die Demokratie wehrhaft machen“. Deutschland müsse sich unabhängiger machen von autoritären Regimen wie Russland oder China. Frieden und Freiheit müssten in einem starken Europa und einer starken Nato verteidigt werden. Die Europäische Union wollen die Grünen „stärken, erweitern und reformieren“.

Einige Forderungen der Partei dürften bei möglichen Koalitionsverhandlungen zu Streitpunkten werden – besonders, wenn die Grünen nach der Wahl mit der Union über eine Koalition verhandeln sollten. Um die Integration zu fördern, wollen die Grünen das kommunale Wahlrecht für Drittstaatsangehörige, also Nicht-EU-Bürger, einführen. Die Union lehnt dies ab. Parteispenden und das Sponsoring wollen die Grünen auf einen jährlichen Höchstbetrag deckeln, das dürften CDU und CSU als die größten Empfänger von Spenden ebenfalls kritisch sehen.

Auch in der Migrationspolitik grenzen sich die Grünen ab. Die von ihnen mitgetragenen Zugeständnisse an die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (Geas) hatten die Parteibasis aufgewühlt. Das Programm soll die Reihen nun wieder schließen und gilt als Botschaft an die eigenen Mitglieder: „Deutschland ist und bleibt ein Einwanderungsland“, heißt es dort. „Wir schotten uns nicht ab, schon gar nicht in Europa.“ Die Grünen wollen es Facharbeitern erleichtern, ihre internationalen Abschlüsse in Deutschland anerkennen zu lassen. Es gehe um „eine echte Willkommenskultur“, heißt es in dem Programm. Die Grünen würden den Familiennachzug ermöglichen und existierende Einschränkungen aufheben, deuten aber auch Offenheit für eine härtere Linie etwa bei Rückführungen an. Es gehe um eine „funktionierende und pragmatische Flucht- und Migrationspolitik, die Humanität und Ordnung verbindet“, heißt es weiter. „Nicht jeder, der nach Deutschland kommt, kann bleiben.“