Von Constanze von Bullion

Ein Jahr wie in der Wäscheschleuder haben die Grünen hinter sich. Und ob sie am Ende reichlich gefleddert oder noch einigermaßen in Form daraus hervorgehen, dürfte sich erst noch zeigen. Als sicher immerhin kann gelten: So verheißungsvoll wie 2021 hat noch kein grünes Parteijahr begonnen. Umso härter war der Aufschlag in der Wirklichkeit.