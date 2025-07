SPD und Union wollen zusammen mit den anderen demokratischen Fraktionen eine Enquete-Kommission zur Corona-Aufklärung einsetzen. Nun nennen die Grünen ihre Bedingungen dafür.

Von Markus Balser, Berlin

Vor den entscheidenden Gesprächen der Bundestagsfraktionen über die geplante Aufarbeitung der Corona-Politik und der Maskenaffäre erhöhen die Grünen den Druck auf die Regierungskoalition und stellen Forderungen für ein gemeinsames Vorgehen. Der vorliegende Antrag greife aus Sicht der Grünen „bisher zu kurz und sollte dringend weiter gefasst werden“, heißt es in einem Schreiben der Ersten Parlamentarischen Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Irene Mihalic, an SPD und Union. Vor allem gehöre die Aufarbeitung „nicht in die Hinterzimmer, sondern hat transparent stattzufinden“, heißt es weiter. Das Papier liegt der Süddeutschen Zeitung vor.