Von Constanze von Bullion, Berlin

Manchmal wirken sie jetzt, als seien sie auf Zehenspitzen unterwegs. Krach soll dringend vermieden werden. Seit russische Truppen die Ukraine angegriffen haben, seit Zivilisten sterben und seit Putins Gas raus soll aus deutschen Leitungen, ist auch bei den Grünen nichts mehr wie es war. Waffen liefern, Wehretat aufstocken, klimafeindliches Flüssiggas in autoritär regierten Staaten einkaufen - ein grünes Nein nach dem anderen kippt in diesen Tagen. Und doch, die Partei hält erstaunlich still.