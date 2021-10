Von Constanze von Bullion

Keine langen Manöver, hopp, hopp, es soll jetzt flott vorangehen in Richtung Zukunft. So zumindest stellen sich die Grünen die geplante Reise in eine Ampel-Regierung vor. "Da wir uns wie gesagt jetzt keine lange Hängepartie leisten können, ist unser Vorschlag, jetzt alles zügig in die Wege zu leiten", sagt die Parteivorsitzende Annalena Baerbock am Mittwoch. Bereits am Donnerstag wollen Grüne und FDP sich mit der SPD zu einem ersten Dreiergespräch treffen und die Möglichkeit einer künftigen Regierungskoalition ausloten. Allerdings, so bemerkt Grünenchef Robert Habeck, sei "der Keks noch lange nicht gegessen". Es gebe "erhebliche offene Stellen und auch Differenzen". Das wisse seine Partei.